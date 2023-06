Instala Tijuana nuevo módulo para solicitantes de asilo en Estados Unidos

Autoridades de Tijuana instalaron un módulo cerca de la frontera para orientar a quienes buscan asilo en Estados Unidos.

Les dicen que usen la aplicación CBP One, y les apoyan para que obtengan cita con las autoridades norteamericanas

Enrique Lucero, Director Municipal de atención al migrante de Tijuana explica otro de los objetivos

“Y detectar casos de emergencia que puedan entrar en Estados Unidos sin la necesidad de la aplicación”.

Rocío Prado tenía meses intentándolo pero sin éxito.

“En mi celular no me dejaba confirmar, tenía que tomar la foto y no aparecía. No avanzaba” dijo a Tijuanapress.com

Salió del módulo con fecha y hora para presentar su petición de asilo en California.

“Ya me confirmaron la cita. Todo está excelente por eso estoy bien contenta” exclamó.

Pero el módulo también busca evitar que se formen nuevos campamentos

“Nuestros puertos de entrada no están acondicionados para recibir grandes cantidades de solicitantes de asilo. Es una situación inédita.” agrega Lucero Vázquez.

Fue el viernes pasado cuando convencieron a más de 300 personas de distintos países de desalojar un improvisado asentamiento que formaron junto a la entrada peatonal.

Marlene Martínez es una nicaragüense aspirante al asilo en Estados Unidos.

“Y hemos sufrido por buscar este sueño pues que, queremos este sueño” dijo.

Se organizaron con las autoridades y a pesar de que ellos no tenían cita mediante CBP One les permiten esperar aquí en pequeños grupos solo si obtuvieron número en la fila que formaron en el campamento la semana anterior.

Un grupo de hombres de Tayikistán, parte de la antigua URSS, dijeron que aunque va muy lento, las autoridades cumplieron y han ido entrando a Estados Unidos.

Mientras tanto, familias de varios países que llegaron al nuevo módulo encontraron que ya no es posible agregar más gente a esa lista y que deben intentar con la aplicación digital.

Ellos y otros ciudadanos de Uzbekistán y Perú fueron trasladados a albergues.

Algunos dijeron que ya no tenían dinero para pagar un hotel.

Las autoridades detectaron nuevos casos de personas de origen ruso y otras nacionalidades que se forman en la fila vehícular como turistas para luego pedir asilo en Estados Unidos.

