DENUNCIAN FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA A TRABAJADORES DE LA SALUD

Por Vicente Calderón.

Tijuana, sábado 2 de mayo de 2020.

La Secretaria general del sindicato nacional de trabajadores de la secretaría de salud sección XXIV Dra. Jeannine Rendón denunció que el Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadoresdel estado (ISSSTE ) les niega atención médica a sus agremiados afectados por el Coronavirus.



«Nuestros compañeros no se contagiaron en la playa. Se contagiaron en el ejercicio de su profesión,se contagiaron viendo a los pacientes complicados, de terapia intensiva, de urgencias que llegan a

hospital tijuana, tecate y rosarito con problemas de COVID» dijo la Dra. Rendón Machuca.



Asegura que el ISSSTE los rechazan por ser probables portadores del virus y que de la clínica ubicada en el fraccionamiento Las Palmas, les mandan a las instalaciones del ISSSTE en Otay, donde tampoco les dan el servicio al que tienen derecho.



«Entonces, aquí no, pero allá tampoco y allí estamos por todos lados y tomé la decisión de sentarnos ahí en la calle» dijo la Dra. Rendón Machuca refiriéndose a la acera afuera del Hospital General.

El jueves la líder sindical atendió a los trabajadores en plena calle, afuera del nosocomio donde muchos de los sindicalizados laboran.

Instalaron un escritorio y algunas sillas en la banqueta y ayudaron a sus agremiados a realizar trámites como su incapacidad por enfermedad.

Explicó lo hicieron porque también los presionaron para salir de la UNEME, que se encuentra junto al Hospital General, donde le habían asignado un consultorio para atender a sus agremiados.

Responsabilizó a Remedios Lozada, Jefa de la Jurisdicción de servicios de salud de ordenar la salida

de ese consultorio.

«Llego yo a UNEME en la mañana y me dicen que definitivamente allí no porque la jefa jurisdiccional, la Dra.Remedios Lozada dio la orden que ahí no entrara ningún compañero contagiado porque iba a contagiar el área de UNEME, el área de enfermedades crónicas.

La Dra. Rendón dijo que hay alrededor de 300 miembros el sindicato que fueron diagnosticados con COVID-19.

Los cuales no deben regresar a laborar si no se les hace una segunda prueba, lo cual – en muchos casos -no ha sucedido.

«Estuvimos allí cerca de 4 horas, dando la atención hasta que ya los directivos de nivel estatal hablaron con nosotros nos acomodaron un consultorio ya con agua para lavarnos manos, con un baño. un consultorio

como debe ser que es el consultorio siete del Hospital General».

Pero aclaró que la responsabilidad de la falta de atención es del delgado del ISSSTE.

«ISSSTE desde el 20 de marzo que inició esta situación en nuestro estado no se ha hecho cargo Jamás se ha hecho cargo. No es de dos semanas, de dos semanas para acá se rebasó el trabajo

de hospital general y ya no los pudieron atender en el hospital» agregó la líder sindical.

Afirmó que de persistir este problema el hospital general puede quedarse sin recurso humano para atender a los enfermos de coronavirus.

«Si no hacemos unidad para que todos estemos bien, ¿Al rato qué va a pasar? Nuestros compañeros enfermos van a decidir mejor retirarse -porque algunos han renunciado mejor a la institución, de ver que no se les da el seguimiento correcto, que no tienen el apoyo que debieran de tener y no se vale que estemos en una situación como esta.

