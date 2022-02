Refugios inseguros

Más de un centenar de migrantes protestaron -nuevamente- por la inseguridad en los albergues de la frontera.

Fueron a la Fiscalía General de la República, apoyando a una mujer que se refugió en la misma iglesia, huyendo de su violento marido, que ella cree se coludió con criminales.

´´Donde quiera que yo he ido me han encontrado, con este, tres lugares que yo me escondo y llegan ahí. Intentaron quitarme a mis niños ́ ́ dijo la señora que pidió no ser identificada.

La mujer denunció que las autoridades del Estado de México,filtraron información a su esposo. Pues ella lo acusó de maltrato y por extorsión.

Temerosa, prefirió no dar la cara pero contó que fabricaron una alerta Amber, como si ella hubiera sustraído a los menores.

´´Dieron mis datos personales donde yo me encontraba, mi información´ llegaron directamente ahí´agregó.

En el albergue piensan que eso los pone en peligro a todos.

Flor / Hondureña aspirante al asilo en Estados Unidos.

´´No es correcto estar dando esa información´´ comentó Flor, una madre hondureña aspirante al asilo en Estados Unidos y que participó en la protesta que obligó a cerrar

un carril en la zona Río.

Dice que ahora acechan el refugio.

´´Llegaron tres camionetas unas estaban a la distancia otras estaban enfrente entonces cuál es la seguridad que uno tiene´´ agregó Flor.

Es el mismo lugar donde no hace mucho vivieron momentos de terror por las balaceras en el vecindario.

La mujer a la que llegaron a buscar en el albergue salió del lugar, pues perdió la tranquilidad.

Los que anhelan refugiarse del otro lado, piden a los norteamericanos, no olvidarse de ellos.

Hilier Juárez es guatemalteco y aspirante al asilo.

´´Que nos de chance de entrar legalmente no así como entra la mayoría´´, pidió.

El problema es que mientras Estados Unidos no restablezca el derecho al asilo muchas de estas familias continuarán en riesgo expuestas a los peligros de la frontera.

