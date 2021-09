´´Polleros ciegos´´ o Contrabandistas involuntarios

A simple vista, las cámaras de seguridad muestran algo común en esta frontera.

Un residente de Tijuana, saliendo muy temprano a trabajar rumbo a San Diego,

Lo que la conductora no sabe, es que lleva escondidas en la cajuela, dos personas que

pretenden cruzar ilegalmente a California.

Parece que los contrabandistas están probando aquí una nueva e ilegal forma de aprovecharse de quienes frecuentemente van de México a Estados Unidos.

Con esto, los automovilistas se convierten en ´´Coyotes¨ o ´´Polleros´´ involuntarios, pues ignoran la carga que llevan.

´´El pollero que está utilizando a un tercero, ( ) que sin saber se convertirá en … -aunque la expresión mula ciega es usualmente para las drogas- quizá, la podríamos aplicar aquí´´, comenta el antropólogo Víctor Clark, profesor de la Universidad estatal en San Diego.

Clark funge frecuentemente como testigo experto en las cortes estadounidenses en casos de las llamadas ´´mulas ciegas´´ término que se refiere a los autos a los que les ponen droga a escondidas.

Frecuentemente fijan la ilegal carga en la carrocería con imanes.

´´En lo que va del 2021 la policía municipal ha detectado 32 intentos de Mula ciega´´ respondió el área de comunicación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana. en un mensaje vía ¨WhatsApp¨. El titular de la dependencia Pedro Cruz, dijo no tener conocimiento de este tipo de ilícitos.

Para Victor Clark, quien fundó hace décadas el Centro Binacional de Derechos Humanos, el meter gente a la cajuela de un auto ajeno resultaría una novedad.

´´Conocí un caso alrededor de 6 o 7 meses´´ recordó Clark Alfaro.

Una investigación de Tijuanapress.com encontró que esos dos incidentes no son los únicos.

Hasta ahora poco se sabe de esta práctica de graves consecuencias donde algunas de las víctimas han tenido que cambiar su domicilio, o dejaron de transitar de un país a otro.

´´Si hay más casos me llamaría mucho la atención. Significa que estamos ante un nuevo método que están tratando de utilizar´´agregó el antropólogo.

En agosto el incidente del que le hablamos líneas maś arriba quedó registrado en video.

Tijuanapress.com muestra en exclusiva lo sucedido paso a paso en esta ciudad aunque no especificaremos el lugar ante la preocupación de los afectados.

En la madrugada llega un sujeto que se acerca a un sedan, estacionado en la vía pública y mete mano debajo de la carrocería a la altura de la llanta trasera derecha.

Unas dos horas más tarde, tres personas se acercan al mismo auto,aparcado afuera de un departamento.

Uno abre la puerta y desde ahí la cajuela para que se metan -aparentemente- un hombre y una mujer.

Quien los guía cierra el maletero, vuelve a la puerta del piloto, se asoma debajo del auto y luego a la altura de la llanta trasera derecha.

Fuentes consultadas nos comentaron que podría estar colocando un geolocalizador o GPS.

Más tarde, sin sospechar nada la dueña del auto, se sube y se va a trabajar.

La automovilista fue detenida en la garita de la Mesa de Otay. Fue hasta que localizaron este video lo presentaron como prueba para que ella quedara en libertad.

Sirvió como evidencia de que la conductora era víctima y no traficante.

Los pocos testimonios obtenidos revelan que hay características similares donde se presume la participación del crímen organizado pero también que las autoridades limitan la información incluso a las mismas víctimas.

Andrés es un joven profesionista que fue sorprendido por los contrabandistas el año pasado.

Él mismo pidió que solo usaramos su primer nombre, por cuestiones de seguridad.

´´Ahí estaban las personas dentro de la cajuela. Eran dos personas,una masculina y otra femenina ´´ dijo Andrés quien nos contó su experiencia, ocurrida un día en que planeaba cruzar la frontera.

´´Sí me sorprendí pero yo veía el miedo en sus caras y lo único que les dije fue que se bajaran o sea, les dije bájense! No entendían nada., estaban asustados les tuve que golpear en la cajuela, para que se bajaran. Les tuve que golpear en la carrocería para que se bajaran.´´ relató a este medio.

Ese día paró en una unidad deportiva en Tijuana, antes de acudir a una entrevista de trabajo programada en San Diego.

´´Por haberme ido a jugar basketball descubrí a estas personas, ¿sabes? O sea, eso fue suerte, básicamente´´. comentó.

Abrió la cajuela de su auto porque ahí traía su balón favorito si no, no hubiera descubierto a la pareja que traía en su auto.

Sin saberlo, Andres anduvo circulando en la ciudad con la gente escondida en la cajuela.

Pero entiende que el asunto podría haber terminado peor para él si hubiera llegado a la garita.

¨¨Si hubiera pasado esto pues, yo estuviera detenido en lo que me definen si soy culpable o inocente. Estuviera detenido, me quitan mi pasaporte, me quitan mis documentos, no sé qué hubiera pasado, la verdad. Pero si hubiera pasado algo lamentable o trágico¨ agrega.

Al menos en tres de los 4 casos de los que tuvimos conocimiento las personas que pretendían entrar ilegalmente a Estados Unidos eran asiáticos.

´´Eran dos, muy flaquitos, de 15, 16 años, y de originalidad (sic) china´´ dijo Andrés.

Para Clark no es cosa menor que se trate de asiáticos.

´´Cuando se trata de chinos intervienen otros factores, ya no son polleros locales son polleros que tienen contactos con autoridades para haber traído chinos hasta la frontera´´ comentó Victor Clark.

El cuarto caso, es un residente de San Diego, que tras visitar Tijuana fue detenido en la garita y le dijeron que llevaba dos personas en la cajuela.

No accedió a una entrevista pero su familia nos comentó que lo retuvieron varias horas y recogieron su auto.

Aseguran que Aduanas y Protección Fronteriza lo interrogó pero le negaron detalles del hallazgo e incluso un número de caso.

Recuperó su vehículo pero desde entonces no vuelve a Tijuana.

Tampoco a la mujer detenida en agosto le dieron mayor información sobre su incidente.

La liberaron pero la presionaron antes de que supiera qué hallaron en la cajuela

Hemos solicitado información sobre este tipo de incidentes a las autoridades norteamericanas de Aduanas y Protección Fronteriza pero mientras llega su respuesta, consideramos pertinente publicar este reporte para advertir a quienes aún con las restricciones impuestas en la frontera, cruzan regularmente de Tijuana a San Diego.

