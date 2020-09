Confirman asesinato de norteamericanos en San Quintín y poco avance en desaparición de bombero en Rosarito

Foto: Cortesía KFMB/ Canal 8

La Fiscalía de Baja California confirmó este lunes la muerte de una pareja de ciudadanos norteamericanos que habían sido reportados como desaparecidos.

Los cuerpos de Kathy Harvey y Ian Hirschsohn fueron descubiertos en el interior de un pozo de agua desde la semana pasada pero las autoridades no confirmaron oficialmente que se tratara de ellos sino hasta hoy.

La pareja de jubilados de San Diego tenían mucho tiempo residiendo en una comunidad estadounidenses en la zona de El Socorro en el sur de San Quintín.

Hasta el momento las autoridades no informaron de alguna detención relacionada con el doble crimen.

En el comunicado emitido por la dependencia estatal aseguran que recibieron el reporte de la desaparición de la pareja el miércoles de septiembre y dieron con los cadáveres al día siguiente.

A pesar de que los familiares avisaron en redes sociales que las autoridades hallaron los cuerpos la Fiscalía no había corroborado que se tratara de Ian y Kathy.

Los familiares también informaron antes que la autoridad que se había encontrado la camioneta de la pareja en Ensenada, lo cual no se menciona en el boletín oficial.

La Fiscalía inicia la investigación, cuando todavía no han logrado dar con el paradero de otro ciudadano norteamericano buscado por sus familiar también en Baja California, pero en el municipio de Playas de Rosarito.

Se trata de Frank Aguilar, el bombero de Los Ángeles que vivía ocasionalmente en una casa que tiene en la zona costa.

A pesar de que desde hace varios días han referido que se cuenta con la ayuda del FBI para localizar a Aguilar, tampoco han dado a conocer mayores avances en la investigación.

En otro boletín emitido también hasta este lunes, afirman que se investiga el caso como una «Posible desaparición forzada cometida por particulares».

Aseguran que detectaron 4 lugares donde estuvo Aguilar y han entrevistado a varios testigos pero hasta el momento no hay noticia sobre su paradero.

«Estoy tan decepcionada con el «apoyo» de las autoridades de ambos países. Solo para acalarar; No tenemos evidencia de que se trate de un «secuestro violento» porque todo el video de vigilancia fue eliminado, falló o no se grabó. Frank Aguilar sigue desaparecido y las autoridades no pueden hacer mucho porque «no hay delito», solo un caso de desaparición.» escribió en su cuenta de FACEBOOK Karla Izquierdo, ex-esposa de Aguilar y madre de sus dos hijas que han estado buscando ayuda para localizar a su padre.

En las comunidades de estadounidenses y extranjeros en general que viven o visitan Baja California el asesinato de la pareja ha causado gran consternación.

«Nuestra profunda indignación no se basa en su nacionalidad, ellos no eran turistas, ellos eran de casa. Durante años formaron parte de nuestra comunidad, ellos escogieron este pueblo maravilloso durante más de 35 años como un refugio para pasar los mas gloriosos momentos de sus vidas en calma», escribió un integrante de un grupo de Facebook integrado por personas angloparlantes que viven en la Baja California.

A continuación se reproducen íntegramente los dos boletines emitidos este lunes por la Fiscalía estatal.

COM. ENS. 1613/20

INVESTIGA LA FGE DESAPARICIÓN Y MUERTE DE PAREJA DE NORTEAMERICANOS DE LA TERCERA EDAD.

• Fueron localizados sin vida en una zona despoblada de la delegación El Rosario.

ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-

La Fiscalía General del Estado realiza las pesquisas correspondientes, en torno a la investigación iniciada por la desaparición y muerte de dos personas de la tercera edad, originarias de Estados Unidos.

Como parte de las indicaciones del Fiscal General de Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, se procedió de forma inmediata a desarrollar las acciones necesarias para localizar a los señores IAN HERSCHON de 75 años y KATHY HARVEY de 65 años, procedentes de Estados Unidos, de quienes se recibió denuncia el pasado miércoles 2 de septiembre del año en curso en la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares de la Fiscalía de Unidades Especializadas.

Por lo anterior, se realizó la indagatoria pertinente a fin de recabar información adicional, por esto se acudió a la Delegación El Rosario, municipio de Ensenada, para las labores tendientes a obtener información que llevó a los agentes el jueves 3 de septiembre, a dar con el paradero de las víctimas, cerca del kilometro 25 de la Carretera Transpeninsular, en la Delegación El Rosario.

En virtud de lo anterior se inició la búsqueda en el lugar, localizando un pozo de agua, aproximadamente a 4 kilómetros al Oeste del km. 24+900 de la Carretera Transpeninsular tramo San Quintín-Punta Prieta, donde se tuvo a la vista en el fondo de éste, la extremidad de un cuerpo humano, mismo que estaba cubierto con vegetación propia del lugar.



Elementos de la Agencia Estatal de Investigación en la fecha en que se actuó procedieron a acordonar el área y dar aviso a la Central Radio C-4, solicitando la presencia de personal de las unidades de Homicidios y Servicios Periciales.



En fecha viernes 4 y sábado 5 de septiembre, la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida realizó el rescate de 2 cuerpos localizados en el pozo de agua, uno de sexo masculino y el otro de sexo femenino.



De acuerdo a esto el lunes 7 de septiembre del presente año, la Dirección Unidades Especializadas para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida Por Particulares remitió carpeta de investigación con sus respectivos indicios a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida.

La dependencia ordenó se practicaran las actuaciones correspondientes hasta el total esclarecimiento de los hechos, lo cual queda en responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida en Ensenada, en consecuencia, la Fiscalía General del Estado, lamenta la condición final en el que se localizaron a las víctimas.

COM.TIJ 1614/20

INVESTIGA LA FGE DESAPARICIÓN DE CIUDADANO NORTEAMERICANO

• La principal línea es una posible desaparición forzada cometida por particulares.

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- La Fiscalía General del Estado investiga como una posible desaparición forzada cometida por particulares, la no localización de un estadounidense, cuando visitaba las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

De acuerdo a la indagatoria que ha iniciado la Fiscalía de Unidades Especializadas, el ciudadano norteamericano, Francisco Michael N, cruzó a Tijuana procedente de Estados Unidos el pasado viernes 21 de agosto del presente año; sin embargo, de acuerdo a familiares que interpusieron la denuncia de su desaparición, desde esa fecha han marcado a su número celular, pero no responde, así también informaron que al llegar a Baja California traía un vehículo Jeep modelo 1993 color blanco y una motocicleta marca Honda 690 de color rojo con blanco.

A partir de que se recibió la denuncia de desaparición, se entrevistó a la parte reportante a fin de recabar datos del no localizado, además se han realizado diversas pesquisas en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito para recabar información sustancial que ayude a su localización.

La indagadora se está integrando con información proporcionada por diversas dependencias, así como el apoyo de varios testigos, que han aportado datos para la localización del ciudadano norteamericano.

Dentro de las acciones de investigación se han inspeccionado cuatro lugares en donde se sospecha estuvo la víctima.

Todos los elementos que se han recabado ahora están siendo analizados tanto por la parte de Servicios Periciales, como por los agentes investigadores y el Ministerio Público de la Fiscalía de Unidades Especializadas.En virtud de lo anterior, se continúan las investigaciones, para localizar el paradero de Francisco Michael N., habiendo varias líneas de investigación que se están agotando, por lo cual de momento se debe guardar el sigilo debido de las investigaciones.

