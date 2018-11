FUNDADOR DEL COLEF APOYA DESIGNACIÓN DE TONATIUH GUILLÉN

Foto: Tomada de Change.org.

Como Comisionado nacional de migración.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, miércoles 7 de noviembre de 2018.

El fundador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante celebró la designación de Tonatiuh Guillén como Comisionado del instituto nacional de migración para la siguiente administración federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Yo estoy muy contento, porque lo conocemos. Su principal credencial es lo bien que hizo durante su administración como presidente de la Frontera Norte” dijo Bustamante quien fue Relator especial para la ONU en el tema de migraciones.

Olga Sánchez Cordero, quien se anticipa será Secretaria de Gobernación anunció el 29 de octubre el próximo nombramiento de Guillén López.

“Él se apoya en un excelente record académico que viene desde su doctorado en administración pública en el Colegio de México, lo mejor que tenemos en México. Y luego su actuación práctica administrativa omo presidente del Colegio. Yo creo que él se apoya en sus credenciales obtenidas en su brillante carrera académica” agregó el Dr. Jorge Bustamante.

Sin embargo no todos están contentos con la designación

Una persona que se identificó como Juan Gabrial López Hernández inició una campaña en la plataforma Change.org pidiendo al equipo de AMLO reconsidere la designación y nombre a otra persona.

“La trayectoria profesional de Guillén López no avala en modo alguno su capacidad para hacerse cargo de tan importante institución. Carece de conocimientos en la materia o en temas que son referentes cercanos como derechos humanos” dice en el texto de la petición contra Tonatiuh Guillén.

La petición para que le retiren la designación tiene al menos 6 días y ha sido firmada por más de 250 personas.

“Se trata de un lamentable error que tiene que ser subsanado. Además, es un personaje cercano a los intereses del ex presidente Felipe Calderón y del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán. A su paso por El Colegio de la Frontera Norte se distinguió por la violación sistemática de las normas institucionales y por perseguir a los trabajadores que no comulgaban con sus prácticas de corrupción. Al amparo de sus apoyos externos llevó a cabo una política autoritaria y represiva.” reclaman los inconformes en el texto de Change.org.

Académicos como Victor Espinoza Valle quien ha tratado de dirigir al COLEF, (probablemente el principal centro de investigación académica en el norte del país) ha promovido intensamente en su cuenta de Twitter la campaña contra Guillén López.

El Dr. Bustamante desestimó las criticas y señalamientos.

“Obviamente hay intereses contrarios a lo bueno en la historia de la humanidad” comentó al tiempo que rechazó las acusaciones de corrupción.

“Acusaciones fundamentadas, ninguna” dijo Bustamante.

