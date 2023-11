El lunes abren garita El Chaparral de Norte a Sur

Por Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

A partir del lunes 20 de noviembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reanudará las operaciones hacia el sur en la instalación Peatonal Oeste (PEDWEST) del Puerto de Entrada de San Ysidro.

El edificio hacia el sur estará abierto siete días a la semana con un horario limitado de operación de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. Las operaciones hacia el norte en el mismo edificio continuarán siete días a la semana con un horario limitado de operación de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.

“Con la reanudación de las operaciones en la instalación Peatonal Oeste hacia el sur, estamos tomando medidas para regresar a la capacidad operativa y mejorar

la vida cotidiana de miles de viajeros de la región que cruzan todos los días”, dijo Mariza Marín, Directora del Puerto de Entrada de San Ysidro.

“CBP continuará trabajando para mejorar las relaciones económicas y sociales a través de la frontera, particularmente en vísperas de la temporada navideña”.

CBP planea y ejecuta regularmente medidas de contingencia para apoyar la misión fundamental de la agencia y garantizar la seguridad y el bienestar de quienes

están bajo su custodia. CBP continuará evaluando la situación a lo largo de la frontera y realizará cambios operativos según se considere necesario.

Los grupos de interés recibirán actualizaciones operativas a medida que estén disponibles.

El público viajero puede monitorear los tiempos de espera de los vehículos a través del sitio web de “Border Wait Times” de CBP o descargar la aplicación móvil

“Border Wait Times” en su teléfono inteligente para ayudar en la planeación de sus viajes. Los tiempos de espera se actualizan cada hora.

Los viajeros deben familiarizarse con la sección “Know Before You Go” (“Infórmese antes de ir”) del sitio web de CBP para evitar multas y penalizaciones asociadas

a la importación de artículos prohibidos. Los folletos “Know Before You Go” también están disponibles en los puertos fronterizos de entrada. Si es usted un viajero internacional frecuente y aún no se ha inscrito en algún programa de viajeros de confianza, hágalo ahora. Para más información, visite el sitio web oficial del programa de viajeros de confianza del Departamento de Seguridad Nacional (dhs.gov).

