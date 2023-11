Vuelven a abrir garita de El Chaparral o PedWest

A partir de las 6 de la mañana del jueves reabrirán nuevamente el Puerto Internacional de El Chaparral según informó mediante un comunicado el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza.

El también conocido como PEDWEST, fue cerrado en septiembre pasado y de acuerdo con autoridades federales se debió a que reasignarían el personal del Puerto para procesar a la gran cantidad de solicitantes de asilo que cruzan irregularmente y se quedan entre los dos muros metálicos que delimitan a ambos países.

Antes de septiembre el Chaparral solo funcionaba hasta las 2 de la tarde y nada más para quienes viajan de Tijuana a San Diego.

El sentido al sur ( De San Diego a Tijuana) estaba suspendido y parece que seguirá de esa manera hasta nuevo aviso.

En realidad el acceso se permite aproximadamente hasta la 1.30 cuando empiezan a impedir el acceso a la garita para poder procesar a todos los viajeros que ya ingresaron y detener operaciones a las eos de la tarde.

A continuación se reproduce íntegramente el boletín de las autoridades Norteamericanas:

CBP reanudará operaciones limitadas en las instalaciones del Cruce Peatonal Oeste del Puerto de Entrada de San Ysidro (PEDWEST)



SAN YSIDRO, California, — Funcionarios de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de

los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunciaron hoy la reapertura de la instalación

de cruce Peatonal Oeste (PEDWEST) en el puerto de entrada de San Ysidro a partir del jueves 16

de noviembre de 2023, con un horario limitado de operaciones de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.



CBP planea y ejecuta regularmente medidas de contingencia para apoyar la misión fundamental

de la agencia y garantizar la seguridad y el bienestar de quienes están bajo su custodia. CBP

continuará evaluando la situación a lo largo de la frontera y realizará cambios operativos según se

considere necesario. Los grupos de interés recibirán actualizaciones operativas a medida que estén

disponibles.



“Seguiremos apoyando la misión fundamental de seguridad fronteriza de CBP mientras

mantenemos el balance ante las necesidades del público viajero”, dijo Mariza Marin, Directora

Portuaria del Puerto de Entrada de San Ysidro. “Nuestro objetivo es facilitar el comercio y los

viajes legales al tiempo que garantizamos la seguridad de miles de personas de la región que cruzan

la frontera cada día.”



El público viajero puede monitorear los tiempos de espera de los vehículos a través del sitio web

de CBP’s Border Wait Times website o descargar la aplicación móvil “Border Wait Times” en su

teléfono inteligente para ayudar en la planeación de sus viajes. Los tiempos de espera se actualizan

cada hora.



Los viajeros deben familiarizarse con la sección ” Know Before You Go ” (“Infórmese antes de ir”)

del sitio web de CBP para evitar multas y penalizaciones asociadas a la importación de artículos

prohibidos. Los folletos “Know Before You Go” también están disponibles en los puertos

fronterizos de entrada.



Si es usted un viajero internacional frecuente y aún no se ha inscrito en algún programa de viajeros

de confianza, hágalo ahora. Para más información, visite el sitio web oficial del programa

Share this: Share

Facebook

Twitter