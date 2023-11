Sociedad Interamericana de Prensa reunida en CDMX

Esté sábado continúan los trabajos de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realiza en la ciudad de México.

En su tercer día de trabajo se abordan temas como los problemas económicos que enfrenta la organización que al igual que otros grupos gremiales enfrenta reducciones importantes en su membresía y en el apoyo de organizaciones periodísticas y filantrópicas.

También analizarán la influencia del gobierno Chino en América Latina y en otra sesión la relación que ahora tiene Canadá con las grandes plataformas digitales.

Tijuanapress.com participará en la sesión titulada ¨Protección de datos, fuentes y periodistas´´a invitación de La Voz de América, organizador del panel.

Mas 300 representantes de medios de América se han reunido para la asamblea número 79 para discutir sobre el presente y futuro del periodismo. El gobierno mexicano desairó a la SIP que invitó al presidente López Obrador pero no asistió ni envió representante alguno.

¨No reconocer el valor de la libertad de prensa es menospreciar el valor de la democracia¨ declaró el presidente de la SIP, MIchael Greenspon.

Greenspon que labora con el diario The New York Times se dijo sorprendido de que ¨ el presidente (López Obrador) no haya aceptado nuestra invitación y que tampoco el gobierno haya enviado a algun representante para expresar sus ideas o sus críticas y reclamos¨

La virtual candidata del oficialista partido MORENA, creado por el presidente tampoco asistió a la asamblea a pesar de que estaba programada para participar firmando ¨La Declaración de Chapultepec¨un decálogo de principios en defensa de la libertad de prensa.

