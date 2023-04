Aplicarán título 8 cuando acabe el título 42

En vísperas de la cancelación del título 42, el gobierno estadounidense intensifica su campaña para advertir que la frontera no está abierta.

“Las leyes migratorias de los Estados Unidos siguen vigentes y se aplican estrictamente aún con el fin de la orden de salud pública conocida como el título 42” dice un video del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza disponible en redes sociales.

En este mensaje explican lo que sucederá a partir del 11 de mayo enfatizando que quienes crucen irregularmente la frontera serán procesados bajo el título 8.

“En diferencia al título 42, el título 8 impone consecuencias criminales”.

Con todo y que el jueves 27, el Secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas y el Secretario del Departamento de Estado Norteamericano, Anthony Blinken, anunciaron que su gobierno abrirá centros de procesamiento en Guatemala y Colombia, desde donde podrían solicitar una cita para pedir asilo, aquí anticipan el arribo de más gente.

“Se van a dejar venir cerca de la frontera, sí se van a sobresaturar todos los albergues” comenta Albert Rivera, director Ágape Misión Mundial.

El Pastor explica que actualmente su iglesia da refugio a unos 700 migrantes.

Afirma que para atender la demanda están ampliando el lugar.

Los mismos migrantes son los que construyen nuevas áreas.

“Va a ser otro dormitorio allá y pues este vamos a hacer un tercer piso para también otras 200 más” agrega Rivera Colón.

Las autoridades han estado intentando disuadir a los migrantes desde hace varios meses.

Carlos Herrera, Vocero de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas donde se han visto grupos masivos de personas entregándose a los agentes vestidos de verde les habla en español el un mensaje la cuenta de Twitter de la dependencia federal.

“La comunidad no debe de escuchar las mentiras de los traficantes, quienes aprovechan de los migrantes vulnerables poniendo sus vidas en riesgo” dice Herrera.

Pero Ana Castillo que llegó de Guerrero la semana anterior no ve muchas alternativas. Hace un año, mataron a su esposo y recientemente intentaron secuestrar a sus hijos.

Espera poder lograr cita con la aplicación CBP One para entrar legalmente.

Pero no es fácil e incluso ya con cita, están regresando solicitantes.

“Si yo veo que no y el dinero se nos acaba necesito buscar la forma de yo ingresar porque no puedo regresar a mi estado, no puedo mis hijos corren peligro” declaró a Tijuanapress.com

Tan solo en 33 albergues de esta ciudad hay más de 4,500 personas esperando pedir asilo en Estados Unidos. Activistas calculan que por su cuenta, con familiares o en hoteles podría haber el doble.

