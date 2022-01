La lucha de Lourdes

Daniel Angel Rubio, jefe de información del periódico El Sol de Tijuana, fue uno de los últimos reporteros (si no es que él último ) en entrevistar a Lourdes Maldonado.

El viernes por la tarde, dos días antes de que la asesinaran, la periodista que llegó a esta frontera a finales de los 80ś acudió a la redacción del diario donde anteriormente ella laboró para atender la solicitud del reportero.



Daniel recuerda que Luby, como le llamaban muchos de sus amigos, se encontraba contenta.

´´Porque había ganado el laudo. Ella decía que ya era el último episodio, que ya se había terminado, que ya no había más que hacer. Que el ex gobernador Jaime Bonilla había presentado un amparo pero que había caído en desacato porque no había hecho un deposito´´ dijo Ángel Rubio.

Parecía que andaba en ´´Gira de medios´´. Ella sabía que la difícil lucha que emprendió 9 años atrás, era la de muchos de sus compañeros y colegas porque evidenciaba lo que es un secreto a voces; los abusos laborales de las empresas de medios para con sus trabajadores.

Pero no todos tienen el valor y sobre todo la tenacidad que ella le había invertido a la defensa de sus derechos contra un empresario que se ha beneficiado desde hace muchos años de la publicidad oficial, del dinero público como Jaime Bonilla, el ex gobernador de Baja California.

´´Ella estaba confiada en que esta semana recibiría de la actuaria el documento que la iba a convertir en depositaria y darle la posibilidad, incluso la obligación legal de reportar a las autoridades federales como estaban las cuentas,como estaba la contabilidad de la empresa del exgobernador Jaime Bonilla´´



Aquí la conversación con Daniel Ángel.

Mucho más valioso que el medio millón de pesos que las autoridades reconocieron le adeudaba la empresa de Jaime Bonilla a la conductora es el esfuerzo de Lourdes de demostrar las irregularidades fiscales de un lucrativo negocio de un empresario metido a político.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter