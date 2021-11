Sentencian a joven por asesinato de pareja estadounidense en Ensenada

Autoridades mexicanas informaron hoy que un hombre de 20 años de edad fue sentenciado a 41 anios de prisión por el asesinato de una pareja norteamericana que residía en la comunidad de El Rosario, en el sur de Ensenada.

Las victimas son Malcolm Hirschshn de 75 años de edad, y Katherine Harvey Taylor, de 65.

La Fiscalía de Baja California informó que hay un cómplice que no ha sido detenido pero no dan más detalles sobre su identificación.

Informaron mediante un boletín que debido a un procedimiento judicial abreviado le impusieron Emmanuel Munguía una multa superiori a los 800 mil pesos.

A continuación se reproduce íntegramente el comunicado de la Fiscalía de Baja California.

*COM. ENS. No. 2287/2021*

FGE LOGRA SENTENCIA DE 41 AÑOS DE PRISIÓN CONTRA HOMICIDA DE PAREJA ESTADOUNIDENSE • El crimen sucedió el 29 de agosto de 2020 en El Rosario• Luego de entrar a robar al domicilio atacó con un cuchillo a las víctimas cuando dormían ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2021.- La Fiscalía General del Estado (FGE) logró una sentencia condenatoria de 41 años de prisión en contra de Emmanuel Munguía Aguilar de 20 años de edad, acusado por homicidio calificado, robo de vehículo y robo calificado a casa habitación en perjuicio de Ian Malcolm Hirschshn de 75 años de edad, y su esposa Katherine Harvey Taylor, de 65.

La investigación efectuada por el personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida estableció que Emmanuel privó de la vida a la pareja estadounidense, el sábado 29 de agosto de 2020, en el domicilio que habitaban localizado en El Socorrito, delegación de El Rosario.

Aproximadamente a las 00:00 y 2:30 horas, el sentenciado y otra persona aún no identificada arribaron a la casa y con cuchillos atacaron a las víctimas cuando se encontraban durmiendo en la habitación, provocándoles la muerte.

Después hurtaron varios objetos del domicilio, una bicicleta de montaña y una camioneta Toyota Land Cruiser modelo 1996, en la que subieron a los cuerpos en una lona azul, entre cobijas y sleeping bags.

En la camioneta se trasladaron hasta un pozo ubicado a 4 kilómetros al noroeste del kilómetro 24+900 del tramo carretero San Quintín-Punta Prieta, donde ocultaron los cuerpos y fueron localizados el 5 de septiembre de 2020 en estado de descomposición.

Como resultado de la investigación, el 20 de enero de 2021, se cumplimentó orden de aprehensión a Emmanuel Munguía Aguilar y el Juez de Control determinó la vinculación a proceso, imponiendo medida cautelar de prisión preventiva.

Mediante un procedimiento abreviado se le condenó a 41 años de prisión y al pago de 878 mil 416 pesos por la reparación del daño.

