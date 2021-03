Experta en derechos humanos pide a EE. UU. que sancione al príncipe heredero de Arabia Saudita

Crédito de Foto: ONU/Manuel Elias.

La relatora especial* sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acogió con satisfacción la publicación el pasado viernes del informe del departamento de inteligencia de Estados Unidos que vincula al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el año 2018.

En rueda de prensa en Ginebra donde solicitó la apertura de una investigación internacional tras el envenenamiento que sufrió el opositor ruso Alexei Navalny el pasado 20 de agosto, Agnès Callamard indicó a, preguntas de la prensa, que la publicación del informe “es una importante demostración de que Estados Unidos está dispuesto a aplicar realmente la Constitución y la ley”.

Añadió que el hecho de que la investigación mencione como responsable de la operación al príncipe heredero “es una muestra importante de transparencia”.

Doble motivo de desencanto con el informe

Sin embargo, Callamard expresó su decepción en dos puntos: los hallazgos del informe y la falta de toma de medidas por parte de Estados Unidos contra el príncipe.

En primer lugar, señaló que desde el punto de vista de los hechos “no aporta nada nuevo” y solo presenta un “análisis de pruebas circunstanciales y juicios”. Al mismo tiempo, señaló que esperaba “más pruebas materiales” que “se supone que existen, pero no se han desclasificado”.

“Lo que se ha desclasificado parece ser muy poco y decepcionante”, destacó.

A continuación, explicó que el siguiente motivo de decepción, y el más importante a su parecer, es que el Gobierno estadounidense no haya anunciado ninguna acción sobre la responsabilidad del príncipe heredero Mohammed bin Salman, basándose en sus conclusiones.

“Es extremadamente, en mi opinión, problemático, si no peligroso, reconocer la culpabilidad de alguien y luego decirle a ese alguien que no haremos nada, proceder como si no hubiéramos dicho nada”, sentenció.

Callamard explicó que si lo que busca la nueva administración del presidente estadounidense, Joe Biden, es proteger la libertad de prensa y anunciar una nueva era en lo que se refiere a las políticas basadas en los derechos humanos, para luego negarse a rendir cuentas y sancionar a esa persona, la situación es, en su opinión, “preocupante”.

“Pido al Gobierno de Estados Unidos que actúe de acuerdo con sus conclusiones públicas y sancione a Mohammed bin Salman por lo que ha hecho. (…) Sancionarlo en el sentido diplomático de la palabra apartándolo de algunos de esos círculos”, solicitó.

La experta pidió a Estados Unidos que desempeñe un rol a nivel internacional para que se investiguen los asesinatos y otras violaciones contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos, y que adopten nuevas leyes que sancionen a los individuos “que amenazan y crean una atmósfera de impunidad para los asesinatos de periodistas”.

“Hay muchas cosas que el gobierno de Estados Unidos puede hacer. Lo que no puede hacer es guardar silencio y no tomar ninguna medida en relación con sus conclusiones”.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter