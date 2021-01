Se indigna Bonilla por revelación periodística

Tras de que el portal informativo ReporteBC revelara que un inmueble a nombre del gobernador de Baja California adeuda casi 100 mil pesos de impuesto predial, el Morenista Jaime Bonilla arremetió contra Adán Mondragón autor de la nota que lo descubrió.

«Estás completamente equivocado» dijo dirigiéndose Mondragón, quien ha trabajado en diarios de la localidad desde hace más de 15 años.

«Yo lo vendí hace mucho» añadió Bonilla para luego acusar al reportero -sin mostrar prueba alguna- de escribir por encargo.

«Si el presidente municipal, que estoy seguro que fue el que te dio las instrucciones para que hicieras ese trabajo sucio, dice que es mío, pues yo voy y pago el predial y me quedo con el terreno, ¡Pero yo ya lo vendí!»

El gobernador abonó al pleito que tiene con el presidente municipal de Tijuana, como ha hecho frecuentemente en sus transmisiones de redes sociales.

Aunque la violencia también aumentó en otras ciudades del estado, pocas reciben tanta crítica de Bonilla Valdez, como la que gobierna González Cruz, con quien perdió la amistad cuando empezó a moverse por la candidatura a gobernador.

«Eso es de lo que tiene que presumir una presidencia municipal que tiene endeudado, tiene completamente empinado (sic) al municipio»

El senador con licencia y dueño de PSN, siguió diciendo que la nota era mal intencionada. «Esa nota de mala fe , de politiquerías». expresó para seguir criticando al periodista.

«Hay que ir a la escuela, reportero, hay que ir a la escuela»

La reacción del gobernador fue respondida con una nueva carta de parte un grupo de periodistas que ya antes le han recriminado sus ataques a la prensa.

«El periodista no falseó información cuando presentó en su portal de “ReporteBC” que existe un documento en el que se establece que el mandatario no ha pagado el Impuesto Predial de un predio, lo que ha generado una deuda superior a los 89 mil pesos, situación que corroboró posteriormente en el Registro Público de la Propiedad donde el inmueble aun aparece a nombre de Bonilla Valdez.» dijeron en una carta, integrantes del colectivo «#YoSíSoyPeriodista».

Además de respaldar al autor de la nota, Adán Mondragón pidieron al mandatario evitar descalificar a los comunicadores y agregaron;

«Pese a que el comunicador tenía tres días de solicitar una postura del Gobernador durante las transmisiones, fue hasta esta ocasión cuando atendió su pregunta, donde no sólo se limitó a contestar que la propiedad la vendió hace 30 años, sino desacreditó al periodista al acusarlo, sin pruebas, de aceptar moches y participar en una campaña negra que es pagada por el Alcalde de Tijuana».

En su siguiente transmisión el gobernador menospreció el reclamo y los llamó «seudo- periodistas» Y siguió tratando de desligarse del inmueble a su nombre.

Sin embargo, el 11 de enero Adán Mondragón dio seguimiento a su revelación con más documentos públicos que respaldan que el predio deudor tiene el nombre del gobernador.

«Una declaración patrimonial de Jaime Bonilla Valdez, hecha ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en febrero del 2019, comprueba que el mandatario estatal es el propietario del predio con Clave Catastral JD-011-030 ubicada en calle Gladiola de la colonia Jardines de La Mesa.» escribió en su portal ReporteBC.

El asunto creció y varios medios de circulación nacional retomaron el tema del adeudo y el morenista que termina sus transmisiones diciendo «En Baja California todos pagan».

«Artículo 19», también volvió a emitir otra alerta contra el actuar de Bonilla Valdez, como lo hiciera a inicios de la Pandemia tras otra agresión del gobernador contra la prensa que lo critica.

En su página de internet la organización pro defensa de la libertad de expresión conminó a Bonilla a evitar seguir estigmatizando periodistas y a ser más tolerante.

«Las personas servidoras públicas están sujetas a un mayor umbral de tolerancia al escrutinio dado el carácter de interés público de las actividades que realizan. Por ello, el titular del ejecutivo estatal debe evitar declaraciones que estigmaticen el ejercicio periodístico a fin de garantizar la pluralidad de la información.

Si bien todo individuo puede ejercer su derecho de réplica y verificar información, éste está plenamente marcado en la normativa constitucional mexicana[2]. Sin embargo, este derecho no implica el descalificar investigaciones o el carácter de los individuos y de la labor periodística, sino únicamente a rectificar información cuando esta sea errónea», escribieron en su alerta.

El 14 de enero fue la secretaria de Honestidad y la Función Pública de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez, subordinada del gobernador quien salió a defenderlo.

Dijo que si lo declaró como suyo pero que hizo una aclaración para avisar que ya lo había vendido.

Pero Mondragón respondió, refieriendo el documento en el registro de servidores públicos DeclaraNet,que en 2019 lo incluyó entre sus propiedades y la aclaración fue hasta inicios de 2020.

En una de las transmisiones que hace en FACEBOOK, Bonilla Valdez ya había usado a los medios que patrocina su gobierno para deslindarse de la acusación.

A continuación se reproduce integramente la carta del Colectivo #Yosisoyperiodista.

JAIME BONILLA VALDEZ.GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIALIC.

ROCÍO LÓPEZ GOROSAVE.SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO



El colectivo #YoSíSoyPeriodista hace un llamado al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez para que evite los descalificativos hacía comunicadores que realizan un trabajo documental como ocurrió este lunes 11 de enero, cuando se refirió al compañero Adán Mondragón en la transmisión que hizo en redes sociales.

El periodista no falseó información cuando presentó en su portal de “ReporteBC” que existe un documento en el que se establece que el mandatario no ha pagado el Impuesto Predial de un predio, lo que ha generado una deuda superior a los 89 mil pesos, situación que corroboró posteriormente en el Registro Público de la Propiedad donde el inmueble aun aparece a nombre de Bonilla Valdez. Pese a que el comunicador tenía tres días de solicitar una postura del Gobernador durante las transmisiones, fue hasta esta ocasión cuando atendió su pregunta, donde no sólo se limitó a contestar que la propiedad la vendió hace 30 años, sino desacreditó al periodista al acusarlo, sin pruebas, de aceptar moches y participar en una campaña negra que es pagada por el Alcalde de Tijuana.

También acusó al hoy comunicador independiente, Adán Mondragón, quien tiene más de 15 años de ejercicio periodístico en medios de Tijuana, de no haber hecho un trabajo informativo profesional, por lo que incluso lo mandó a regresar a la escuela y reiteró la frase que usa para desacreditar a periodistas, de que quedaría “con un huevo en la cara”.Esta no es la primera vez que el Gobernador en sus transmisiones de Facebook desacredita la labor de periodistas que documentan irregularidades de su gestión, pero en esta ocasión ignoró el hecho de que, en su declaración patrimonial de conclusión de actividades como funcionario federal en 2019, también reportó, como parte de su patrimonio, el mismo inmueble en cuestión.

El portal “prensabajofuego.com” ha documentado 46 agresiones directas a periodistas por parte del mandatario estatal, por lo que la de Adán Mondragón se sumaría a esa lista, por ello solicitamos a la Subsecretaria de Derechos Humanos que registre los señalamientos en el Sistema Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y se garantice la integridad del compañero.

El periodista Adán Mondragón, no dejará de realizar un trabajo periodístico documental y cuenta con el respaldo de este colectivo por las publicaciones que ha hecho sobre la propiedad a nombre de Jaime Bonilla Valdez en las que demostró que hasta hace dos años, aún era considerada parte del patrimonio del mandatario y que hoy registra un adeudo de Impuesto Predial superior a los 89 mil pesos, con rezago de hace 19 años.

Por lo anterior, pedimos que los servidores públicos de Baja California eviten los ataques sistemáticos hacia periodistas que, con pruebas documentales, sustentan sus publicaciones, pues no es obligación del reportero cuidarla imagen de los servidores públicos cuando los registros públicos indican irregularidades que, en su momento, no se atendieron debidamente, ni son las formas de responder a los cuestionamientos de la prensa crítica.



#YoSíSoyPeriodista

