EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

Por Gerardo Fragoso M.

¿Daño patrimonial por 136 millones de pesos?

Un terreno con valor fiscal de casi 200 millones de pesos, que podría llegar a costar, en el mercado, hasta 400 millones, está siendo vendido en un 16% de su valor nominal por la Secretaría de Desarrollo Económico, o incluso menos.

El terreno ofrecido se ubica al sur del Corredor Tijuana-Rosarito 2000, una zona donde se está edificando vivienda de alto nivel para los estratos socioeconómicos A/B y desarrollos comerciales.

El predio en cuestión fue anunciado la semana pasada, en prensa, por el Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Baja California, al cual se le puso la marca Fondos BC para su identificación popular.

Se trata de un terreno de 166 mil 029.80 metros cuadrados, ubicado en el bulevar García, número 15571, fraccionamiento Natura, sección Bosques, delegación Sánchez Taboada, marcado como lote 152 (12B), manzana 265. El propietario del mismo, de acuerdo con los registros del ayuntamiento de Tijuana, era Inmobiliaria y Fraccionadora Lomas S.A. de C.V.

De acuerdo con una llamada efectuada por este columnista, la Sedeco vende el terreno en 63 millones de pesos; esto es, a 379.45 pesos por metro cuadrado.

Sin embargo, en la boleta predial del mismo, emitida por el gobierno municipal tijuanense, se le acredita un valor fiscal de 199 millones 235 mil 760 pesos; es decir, mil 200 pesos por metro cuadrado.

¿Quién le puso ese precio? “Eso es en lo que la contraloría lo valuó, ellos nos dieron la indicación del costo”, responde una empleada de la Sedeco, al contestar la llamada.

Las gestiones para la venta se efectúan desde la oficina de Rosa Angelina Romano Cázares, directora de Financiamiento en la Sedeco.

Una funcionaria encargada de la venta dijo que el terreno se otorgará a “la propuesta que más le convenga al fideicomiso”, pero adelanta que podría venderse aún por menos de los 63 millones, con un argumento singular: “Usted me puede mandar la propuesta que guste. Capaz que no hay propuestas, no sé…”.

La empresa que aparece como dueña del terreno en la boleta predial municipal, se vio envuelta en un litigio, cuando Gloria Ofelia Dávila Rodríguez, viuda del propietario original, Raymundo Múzquiz Ayala, acusó por despojo a su hijo menor, Carlo Enrique Múzquiz Dávila.

Fondos BC tuvo, en 2018, un presupuesto de 50 millones 543 mil 195.88 pesos, por lo cual dicho terreno excede lo que recibe del erario en un solo ejercicio fiscal.

Nuevos spots: Entre sábado y domingo, el Instituto Nacional Electoral subió cuatro nuevos spots a su portal de pautas. Son de Héctor Guillermo Osuna Jaime, Enrique Acosta Fregoso y dos de Jaime Bonilla Valdez, quienes no tenían material de TV. El de Acosta es idéntico, en diálogos, a su spot de radio, el cual ya analizamos el jueves, por lo cual solamente abordaremos su aspecto visual. El perredista Jaime Cleofas Martínez Veloz es el único candidato que sigue sin spots, ni de radio, ni de televisión.

Enrique Acosta: Combina perspectivas de cinturones de miseria tijuanenses, con imágenes de su investidura como candidato y una toma de él, hablando a cámara, con una camisa blanca que tiene, a la derecha, el logotipo del PRI. A diferencia del spot de radio, aquí si se remarca el partido por el cual es abanderado. Su emblema de campaña es sencillo, con su nombre en mayúsculas, apareciendo “ENRIQUE” en letras negras y “ACOSTA” en tipografía verde limón, morado, turquesa y ¡guinda! Se nota que se hizo con poco presupuesto, pero es mejor que el del panista Vega.

Jaime Bonilla: Estrenó dos materiales. En el primero, titulado “Este hombre”, se ven aspectos de los recorridos que hizo en su campaña a senador, saludando personas, combinado con tomas de lugares emblemáticos del estado y un speech final a cámara, donde viste camisa blanca, sin emblemas de partidos.

Esto dice el anuncio:

Voz en off femenina: “Hay alguien que escucha los problemas de la gente. Un hombre que sabe lo que padecen los más vulnerables. Que ha recorrido todo el estado con el propósito de servir y resolver tus necesidades. Este hombre te dará seguridad. Impulsará el cambio con soluciones que a todos nos beneficiarán. Este hombre honesto, responsable y comprometido, es el ingeniero Jaime Bonilla”.

Jaime Bonilla, hablando a cuadro: “Es momento de hacer historia en Baja California”.

Segunda voz en off femenina: “Jaime Bonilla. Candidato a gobernador. Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California”.

En el segundo, titulado “Reducción IVA”, aparecen capturas de tres noticias, publicadas por UniRadio, Aristegui Noticias y El Sol de Tijuana, relativas a la inseguridad en el estado y la corrupción en el gobierno de Francisco Vega. Luego, aparece la toma de un hombre, en blanco y negro, sentado, ante una mesa, observando y arrugando un montón de tickets, simbolizando los problemas económicos que sufre la población bajacaliforniana. Después, aparece Bonilla hablando a cámara, con camisa blanca, sin emblemas de partidos.

Esto dice el anuncio:

Voz en off femenina: “La corrupción y las malas decisiones políticas, han provocado que la vida de millones de bajacalifornianos se vea afectada. Esta injusticia llegará a su fin, porque hay alguien responsable, honesto y comprometido con la sociedad, que sabe defender el cambio”.

Jaime Bonilla, hablando a cuadro: “Gracias a nuestra iniciativa, logramos reducir el IVA del 16 al 8%, duplicar el salario mínimo en la frontera en tan sólo 3 meses. Yo si estoy contigo”.

Segunda voz en off femenina: “Jaime Bonilla. Candidato a gobernador. Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California”.

Mañana hablamos del spot de Osuna.

Comentarios: gerfragoso@gmail.com

Anuncios

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado