MAYORES RIESGOS PARA LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS

Desconfían de las autoridades.

Por VIcente Calderón

Tijuana, viernes 29 de marzo de 2019.

Temerosos de ser enviados de regreso a sus países algunos menores centroamericanos que llegaron a Tijuana están expuestos a graves peligros.

Cuando Jeniffer llegó a esta frontera solo cargaba la esperanza de que le dieran asilo en Estados Unidos.

“Perdí mis papeles y perdí toda mi ropa el teléfono todo lo que tenía ahí lo perdí”

No vamos a revelar su nombre porque tiene 14 años.

Esta valiente niña hondureña vino con la caravana huyendo de la pobreza y las pandillas.

“Me amenazaron que si no trabajaba con ellos iban a matar a mi mamá o a uno de mis hermanos” agregó.

Los menores no acompañados parecen ser los que tienen mayores problemas.

Defensores de los migrantes aseguran que agentes norteamericanos les impiden acercarse a los puertos de entrada para pedir asilo.

En la lista que llevan quienes buscan refugio del lado mexicano tampoco los quieren anotar

“Hay muchos menores que tienen ese temor de que si me voy a un albergue me van a deportar, si pido ayuda a tal institución me van a repatriar”.

El de Milagros es otro caso.

Tiene 15 años, es salvadoreña y está embarazada.

Ya no quiere ir a Estados Unidos pero le niegan la visa humanitaria en México porque no tiene la mayoría de edad.

“Las únicas opciones que siempre se me daban era : O te repatriamos o te metemos en un albergue de menores tu decides A mi no me gustaría, uno, que mi bebé nazca en un albergue a puerta cerrada. no me gustaría tampoco regresar a El Salvador y poner en peligro mi vida y la de mi hermana y aún así la de mi hijo.” agrega la joven que arribó con la caravana que alcanzó esta ciudad en noviembre pasado.

En condiciones normales solo habría un sitio donde oficialmente se permitiría albergar a menores no acompañados Pero ante el actual éxodo centroamericano, hay al menos otros dos sitios donde se encuentran niñas y menores solos esperando poder pedir asilo en Estados Unidos