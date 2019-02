ZOE SALDAÑA Y AMBER HEARD VISITARON TIJUANA

Fotos: Cortesía “This is about Humanity”.

Recorrieron algunos albergues para migrantes.

Por Comunicado de Prensa.

Organización “This is about Humanity”

Tijuana, martes 5 de febrero de 2019.

Los albergues de Movimiento Juventud 2000, Casa YMCA y Centro Madre Assunta ubicados en la ciudad fronteriza de Tijuana recibieron la visita de 50 líderes sociales de origen estadounidense, el pasado 30 de enero, para constatar las condiciones de los migrantes y evaluar el tipo de apoyo que se requiere, entre este grupo destacó la presencia de las actrices Zoe Saldaña y Amber Heard, protagonistas de cintas como Avatar, Guardianes de la Galaxia y Aquaman, quienes desde hace tiempo colaboran con la asociación This is About Humanity.

Sin más objetivo que el de conocer las condiciones de los migrantes, el grupo de visitantes interactuó con mujeres, menores y hombres que esperan en los albergues la posibilidad de obtener ayuda del gobierno de Estados Unidos, una situación que por el número de viajantes se ha tornado en una crisis humanitaria.

Zoe Winkler Reinis, una de las tres fundadoras del movimiento This is About Humanity, comentó que las personas que vio en este recorrido “eran mujeres, niños y padres huyendo hacia una vida más segura para sus familias. Es una crisis humanitaria que trasciende tanto el entorno político como la misma frontera. No podía quedarme sin hacer algo”.

Amber Heard, quien da vida a Mera en la cinta Aquaman, también expresó su sentir respecto a esta experiencia desde sus redes sociales donde publicó imágenes al lado de menores que conoció en los albergues, y por quienes hizo un llamado al gobierno de su país para que reconsidere sus políticas migratorias.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, Saldaña, compartió la experiencia que vivió:

“¡Hoy (miércoles) fue un día poderoso! Pasé el día en Tijuana aprendiendo, escuchando y dando testimonio de todo lo que está sucediendo con migrantes, refugiados y solicitantes de asilo”.

“This is About Humanity” es un movimiento, con sede en San Diego y Los Angeles, California, enfocado a concientizar a las personas sobre la situación de los refugiados, migrantes y todos aquellos que piden asilo en la frontera, a través de recorridos, conversaciones educativas, asesorías y organización de actividades para recaudación de fondos que se destinan a mejorar las instalaciones de los albergues o fortalecer las acciones de los grupos de atención a migrantes.

