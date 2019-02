MÁS MILITARES A LA FRONTERA

Se queja Trump de los homicidios en Tijuana y AMLO anuncia operativo militar y civil.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, lunes 4 de febrero de 2019.

Usando las redes sociales el presidente Donald Trump quiere convencer al electorado norteamericano que es necesario un muro en los límites con México.

“Las fronteras abiertas son muy malas para nuestro país” dijo en un video subido a la cuenta de la Casa Blanca en FACEBOOK.

En su cuenta de Twitter insistió en que hay una crisis en la frontera sur.

“Muy triste!” publicó. Los asesinatos en México en 2018 aumentaron un 33% comparados con 2017.

“Es peor que Afganistán. Mucho es a causa de las drogas. Se está construyendo el muro!” agregó.

El incremento de crimen en México es una realidad que preocupa a los mexicanos.

Yolanda Tovar es residente de Tijuana.

“Ya le da a uno miedo salir porque hay matadera de gente, niños, y todo ,no respetan” declaró a Tijuanapress.com.

Desde hace dos sexenios anunciaron una supuesta guerra contra el narco con resultados cuestionables.

Pero ese número de asesinatos es en todo el país y no en la zona fronteriza.

Es verdad que mucho se debe al tráfico de drogas pero muchos analistas e investigadores que sostienen que no es cierto que esta violencia se “desparrame” al lado americano.

Los comerciantes californianos fronterizos quieren una mejor relación binacional.

No es la primera vez que se manifiestan en contra de las políticas de Trump que nuevamente planea enviar soldados a la frontera.

“Jason Wells, el presidente de la Cámara de comercio de San Ysidro, California dijo:

¨Para mi es ofensivo para la relación entre estados Unidos y México usar militares para asuntos internos¨

El presidente López Obrador ignoró el Twit de su contraparte cuando le preguntaron en conferencia de prensa.

“Yo respeto, respeto yo respeto” comentó el presidente López Obrador.

Pero anunció un operativo especial donde se estrenaría la guardia civil en esta región fronteriza.

¨Se está instrumentando un plan especial porque crecieron mucho los homicidios en Tijuana en el último tiempo y ya estamos actuando.

No son pocos los académicos de ambos países que han dicho que el muro no detiene la delincuencia pues la mayoría de los homicidios en Estados Unidos los cometen personas que no son inmigrantes.

