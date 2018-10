LA (¿CUARTA?) TRANSFORMACIÓN DE LA RADIO LOCAL

XEC se volvió repetidora de PSN, pero no es el único cambio del cuadrante.

Por Vicente Calderón

Tijuana, viernes 26 de octubre de 2018.

Muchos radioescuchas se sorprendieron el lunes por la mañana.

Principalmente quienes se acostumbraron a empezar el día oyendo noticias con Francisco Arzave que luego abría la tribuna pública con las llamadas telefónicas de la comunidad en la frecuencia 1310 de A.M.

Y es que Paco ya no estaba ahí.

“Yo pensé que había puesto la 10.30” dijo Armando B. Juárez un asiduo oyente.

Tampoco estuvo Mariano Gallegos para comentar la información al continuar la barra noticiosa.

Y hubo quien echó de menos hasta las verdaderas “fake news” del Camaleón y el equipo de investigación de “La Riata 1310”.

“Ya no escucho al Camaleón. Yo me reía con las tonterías que decía” comentó desde su cocina una fiel oyente que prefirió, al menos por lo pronto, no escuchar nada más por la mañana.

El personaje de Carlos Valenzuela ya no pudo divertir a sus seguidores.

Sus espacios radiofónicos desaparecieron y entre el público hubo quien verificó si había sintonizado correctamente su aparato receptor.

El cuadrante radiofónico marcaba el 1310 de amplitud modulada pero escuchaban la programación de “La Tremenda, 10 30 parte de lo que llaman Primer Sistema de Noticias, la empresa de Jaime Bonilla y actual senador de Morena.

Pasó la primera semana de la nueva programación y parece que la nueva empresa no le explicó al público la razón de los cambios.

En su cuenta de Facebook Arzave Martínez apenas comentó; “Finaliza transmisiones Radio Enciso”.

Al hacer click en ese título, lo lleva a la página de internet Vía Tijuana, la nota que él mismo escribió.

“La Estación, fundada por Luis Enrique Enciso Clark en 1934, se caracterizó siempre por su compromiso con la comunidad, a través de la Autentica Radiotribuna del Pueblo, programas hablados y una importante barra musical que colocó a XEC como la favorita de generaciones de tijuanenses” dice la nota de Paco Arzave.

Fue hasta el viernes que Mariano Gallegos publicó un video que grabó afuera de la estación, en el estacionamiento a manera de despedida y explicación para su público.

“La estación ha cambiado de propietario. Ya no es más la familia Enciso la propietaria de esta estación de radio y ha pasado a otras manos”

El presentador del programa noticioso agradeció a sus radioescuchas, patrocinaodres y a la familia Enciso los casi 11 años que estuvo frente a los micrófonos porque dijo que no tuvieron oportunidad de despedirse al aire.

Radio Enciso que durante años fue identificada como una radiodifusora proclive al PAN, se unió a los medios de filiación morenista.

Se materializaron los rumores de la venta de la empresa de la familia Enciso, la estación radial más antigua de Tijuana.

Ahora por lo pronto esa frecuencia se convirtió en repetidora de PSN.

Por la mañana, el lunes estrenaron “Viraje 1310” el programa de noticias que conducen Enrique Mendez y su esposa Bibi Gutierrez.

Fuera de eso, esta primera semana, con todo y que presentan una grabación que dice algo así como “XEC más fuerte que nunca” y a no se escucha el slogan que usaron los últimos años “Radio Enciso, La fuerza de la Radio”

Tal vez haya más cambios. Quizá hasta la cuarta transformación se pueda sintonizar en la radio fronteriza.

Pero no es la única transformación, un poco mas arriba del cuadrante, en el 1550, también de amplitud modulada, estrenaron programa en Grupo Cadena.

Horacio Molina conduce desde este lunes un programa noticioso de 7 a 9 de la mañana.

El ex regidor priísta de Guaymas, Sonora, anteriormente trabajo brevemente con Grupo Uniradio aquí en Tijuana.

Hoy toma el lugar que hasta la semana pasada cubría Carlos Linaldi.

Linaldi quien antes estuvo en el gobierno municipal del priísta Jorge Astiazarán en la oficina de comunicación social recientemente entró al quite cuando la estación canceló el programa “Las mañanitas”.

Ese programa aunque tenía reportes de noticias era más una especie de revista radiofónica, conducido por la presentadora Laura Franco.

Sin embargo apenas duró 4 meses.

Carlos Linaldi con una larga trayectoria en medios bajacalifornianos sigue en lo que antes conocimos como Cadena Baja California y estará

Conduciendo el noticiero de enlace estatal que transmite la XEBG de 6 a 7 de la mañana y una edición vespertina a las 2 de la tarde.

Y para terminar de reportarle sobre los cambios más notorios en los programas de noticias en la radio local pasamos a la frecuencia modulada.

En el 104.9 de F.M. aparecieron Alfredo Álvarez y Said Betanzos.

La estación que ofrece una extraña combinación de diversos géneros musicales tiene como slogan; ” Toño. Nunca sabes lo que va a poner”.

La empresa de Grupo Larsa Comunicaciones (de origen sonorense )puso a Álvarez en la condición por la mañana y por la tarde y Betanzos reportea para ambos espacios informativos en “Toño” como se identifica la radiodifusora.

Como hemos comentado en los Facebook live de Tijuanapress.com.

Más allá del cambio de programas, están las repercusiones que estas modificaciones tienen en la oferta informativa de la región.

Particularmente en vísperas de un intenso año electoral.

Eso merece un análisis más a tono.

