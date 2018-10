INAUGURARÁN “FAKE TRUTHS” DE DANIEL RUANOVA

Foto: CECUT.

Esta tarde en el Cubo.

Por Comunicado de prensa.

Centro Cultural Tijuana.

Tijuana, jueves 4 de octubre de 2018.

Fake Truths exposición del artista mexicalense Daniel Ruanova será inaugurada este jueves 4 de octubre a las 19:00 horas, en la Sala 3 de El Cubo en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura.

Fake Truths. Rituales justos y necesarios para el siglo XXI, es la obra más reciente del artista y representa un cambio en su estrategia de producción, donde incorpora lenguajes mediáticos para poner énfasis en las fronteras que se han construido a través de las redes digitales de información y los dispositivos electrónicos.

En la concepción de Ruanova, estos avances tecnológicos invaden, cada vez más, los espacios públicos y penetran constantemente en la vida cotidiana. Estas verdades simuladas son una respuesta a la manera en que los poderes fácticos construyen opiniones y modifican criterios de pensamiento e identidades.

“Conversando con José Manuel Springer, curador de esta muestra, nos dimos cuenta que este proyecto se hizo con la obra en la que he estado deambulando, sobre la actualidad, sobre la información que consumimos, la que creemos, la que creamos, la falta de edición o la sobre edición de la información”, expresa sobre Fake Truths.

“Estamos en un momento en donde la verdad está cambiando de valor, es una cosa que me preocupa bastante, pero también me ocupa, espero que esta exposición realmente haga que el espectador se dé cuenta y esté consciente del poder de las cosas y que no las demos por hechas solo porque son fáciles”, asegura Ruanova.

Anuncios

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado