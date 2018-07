“SI EL ALCALDE NO NOS CUMPLE, HAY QUE QUEMARLO EN LAS REDES SOCIALES”

Por Leonardo Ortiz.

Tijuana, martes 24 de julio de 2018.

María Guadalupe López Rico, Presidenta de los residentes del fraccionamiento Los Álamos aprovechó la visita del alcalde al Museo del Trompo para hablarle de los problemas de inseguridad que hay en su colonia.

No es la primera vez que busca ayuda de la autoridad pero decidió otorgarle el beneficio de la duda a Juan Manuel Gastelum, mejor conocido como “El Patas”.

“Se le hizo una petición al alcalde. Ahí se quedó con los documentos el cual (sic) no cumplieron con una caseta eso fue hace meses ya se venció y fue de palabra, nada más me dieron un ticket y el cual no se cumplió” dijo en entrevista con varios medios de comunicación.

La Sra. López comentó que los vecinos, hartos de la delincuencia, tomaron sus propias medidas.

Se organizaron. Contrataron guardias de seguridad y decretaron una especie de “Toque de queda”.

Los 8 guardias que trajeron inicialmente no fueron suficientes así aumentaron el personal de vigilancia a 25.

“Han agarrado a 6 malandros y se los han entregado a la municipal” comentó la residente convertida en lideresa.

La vecina de “Los Álamos” llegó con peticiones muy específicas para el presidente municipal panista.

“Tenemos en el parque una caseta el cual se va a tomar posesión de esa caseta para los guardias”

Y aquí la clave es que no quieren policías municipales.

“Porque también son unos corruptos” dijo tajante. Y abundó.

“Hay policías que sí están cobrando piso, a la gente que tienen sus negocios habia una polleria la tuvieron que cerrar traspasar porque le empezaron a cobrar piso”

López Rico dijo que hay tiendas de abarrotes donde pagan piso o venden droga.

Asegura que las medidas que han tomado los vecinos, independientemente de la autoridad han dado resultados.

“Tenemos cuatro meses y ha bajado mucho la delincuencia” afirma.

También hay un plan que implica “adoptar un malandro” para que no tenga necesidad de delinquir.

La representante de los habitantes de Los Alamos conversó brevemente con Manuel Gastelum y le reclamó que no hubieran hecho su parte. Aceptó que le prometieran policías comerciales para la caseta.

Dijo que acordaron con el alcalde un plazo de 15 días para que – ahora sí- les cumpla. De lo contrario, dijo, “quemarían” al alcalde en redes sociales.

“Porque yo creo que ya basta de que se hinchen los bolsillos” sentenció María Guadalupe López Rico.

