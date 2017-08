DIPUTADO NO VE MAYOR PELIGRO EN 200 VAGONES CARGADOS DE COMBUSTIBLE

Que podrían circular por Tijuana mensualmente.

Por Vicente Calderón

Tijuana, domingo 30 de julio de 2017.

Además de los vagones que actualmente pasan con gas L.P. por Tijuana, unos 200 furgones cargados de gasolina estarán atravesando Tijuana cada mes, si se cumplen las expectativas de Baja Rail Road, la empresa que explota la vía del ferrocarril en la ciudad.

Recientemente la empresa anuncio mediante un comunicado que estiman ” mover alrededor de 20 millones de litros mensuales”, gracias a que la Comisión Reguladora de Energía, les autorizó el 29 de junio trasladar hidrocarburos como turbosina, diesel y gasolina.

“Debe cuidarse que la normatividad internacional se respete en el caso del traslado y tomar las precauciones, afortunadamente la vía se reparó que es uno de los principales problemas de porque se descarrilan o generan este tipo de problemática pero está completamente reconstruida toda la vía” dijo en entrevista con Tijuanapress.com el diputado federal por el PAN, Jorge Ramos.

Se podría decir que Ramos Hernández es uno de los primeros interesados en que el tren opere con todas las medidas de seguridad, ya que el también ex alcalde tiene sus oficinas muy cerca de la vía del ferrocarril.

“Son mas riesgosos los traslados por tierra o los traslados que se hacen por camiones y también atraviesan completamente la mancha urbana”

El diputado panista es amigo Fernando Beltrán, el principal accionista de Baja Rail Road y apoya lo que ha hecho con la vía del tren.

“Yo lo veo muy positivo para la frontera es una manera de aprovechar la ubicación geográfica que tenemos. Tengo entendido que es alrededor del 4% que se genera de posibilidad de ahorro, ojala y los empresarios lo trasladen eso a los consumidores para que podamos tener una mejor movilidad aquí en nuestro estado.

Y la otra parte que tiene que ver con la infraestructura, te digo, hay que valorar esa parte tenemos infraestructura de primer nivel, se acaba de restaurar toda la vía y eso reduce en una medida muy,muy importante” agrega refiriéndose a la reducción de los riesgos.

En el pasado ha habido accidentes que no han tenido graves consecuencias.

Pero a principios de la década, hubo un descarrilamiento por el crucero de la colonia 20 de noviembre, que provocó que las autoridades ordenaran el desalojo del edificio de departamentos que se encuentra junto al hotel Marriott, como medida de precaución.

Pero Ramos solo ve beneficios de la reactivación del ferrocarril en esta frontera.

“El gobierno federal entiende muy bien del impacto en la economía de la región que tendría esta parte y obviamente los empresarios -porque Beltrán no es el único dueño- están haciendo inversiones privadas importantísimas. Esa vía tenía desde su fundación que no se hacía una reparación tan profunda y tan responsable como la que se generó hasta el momento.

Tijuanapress.com aprovechó para preguntar al ex alcalde si tiene algún vinculo comercial o de negocios con Fernando Beltrán

“No! no, no. En una ocasión hicimos un intento para un centro de diversiones ahí en plaza galerías, con él y con mi amigo Mauricio Fernández pero nunca la materializamos” dijo.

Aunque pronto agregó:

“Pero no dejaría de ver oportunidades de con él y cualquier otro empresario exitoso poder tener una relación comercial, no me parece malo. Lo que sí, hay que ser muy transparentes a la hora de estar en el gobierno hay que tener muy pintada la raya”.

El promotor de box, Fernando Beltrán ha sido señalado en diversos medios locales y nacionales como amigo de varios políticos panistas, entre ellos el actual gobernador de Baja California, Francisco, Kiko Vega.

A pregunta expresa, Ramos Hernández dijo a no cree que el promotor boxístico haya sido beneficiado por su amistad con políticos panistas.

“Beltrán atravesó por un periodo de crítica muy fuerte y me parece que sorteo esa problemática de una manera inteligente, una manera en la que deja a salvo que es un empresario bajacaliforniano que ha marcado pauta mundial en el tema del boxeo que es realmente su negocio principal y que se que no hay ningún negocio en el estado de Baja California que se equipare con algunas de las peleas estelares que le ha tocado promover como promotor de Manny Paquiao y también de Márquez, promotor de los dos al mismo tiempo.Entonces no es el tema económico el interés de él aquí en el gobierno” sostuvo el legislador.

Anuncios

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado