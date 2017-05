EJÉRCITO DE SALVACIÓN ESPERA MÁS DEPORTADOS

Por ahora el flujo sigue igual, dicen.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, sábado 27 de mayo de 2017.

El flujo de deportados a Tijuana se mantiene estable, considera el director del albergue del Ejército de Salvación en esta frontera, Andrés Saldaña.

“Nosotros sentimos que no ha aumentado. En parte hemos sentido que gente del sur de la república ha dejado de venir un poco pero se mantiene estable hasta este momento” dijo el mayor Saldaña quien desde hace casi cuarenta años labora con la organización de origen religioso.

El director operativo, Isaac Olvera mencionó que al albergue para varónes -ubicado en la colonia Libertad- llegan en promedio 80 personas por semana.

Entre un 15 y 20 % son repatriados procedentes de Estados Unidos.

Los directivos coincidieron en que se tiene la expectativa de que bajo la administración del presidente Donald Trump aumenten las deportaciones, pero hasta ahora, esto no ha sucedido.

“Estamos preparándonos para los paisanos mexicanos que van a ser deportados” explicó el mayor Saldaña Taváres.

El ejército de Salvación fue fundado en 1865 en Londres por William Booth, un pastor de la iglesia Metodista. En Tijuana funcionan en tres ubicaciones una de ellas dedicada específicamente para mujeres y niños.

El albergue ubicado entre las calles 12 y 13 de la colonia Libertad atiende a varones adultos y está registrado tanto como asociación civil y como religiosa y se sostiene con donativos de empresas y la comunidad.

Además realizan un bazar semanal para ayudar a generar sus propios recursos, indispensables para poder costear las cerca de 100 comidas que regalan diariamente y también ofrecer un lugar en sus dormitorios.

Aclaró que el Ejército de Salvación no hace colectas en las calles ni en los cruces fronterizos.

Reconoció que hay personas vestidas de blanco que usan un bote para pedir dinero y que confunden a la gente.

“Ese grupo no es Ejército de Salvación. Ejército de Salvación no tiene colectores. Ellos son un grupo que se llama Soldados de la Cruz y como su nombre dice soldado piensan que son del Ejército de Salvación. La gente piensa y ellos se hacen pasar así también a veces. ¿Porqué? Pues porque Ejército de Salvación tiene ya prestigio, no solamente nacional sino a nivel mundial. Y ellos son un grupito que está tratando de hacer las cosas pero que en ocasiones se escudan en el nombre de Ejército de Salvación, pero no es”, enfatizó.

Sólo durante las navidades organizan coros de niños que se encuentran en sus instalaciones y piden permiso para cantar villancicos afuera de algunos supermercados para recolectar fondos.

