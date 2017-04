PROTESTAN VECINOS POR INSTALACIÓN DE ANTENA EN EL FLORIDO

Cuestionan autorización de uso de suelo.

Por Leonardo Ortiz

Tijuana, miércoles 18 de abril de 2017.

Residentes de la calle “Ruta Matamoros” en la colonia El Florido, tienen varios días denunciando la instalación de una antena de telefonía celular ante la preocupación de que ocasione daños a la salud.

Los vecinos aseguran que la empresa de radiocomunicación móvil intentó convencerlos de que les apoyaran para la colocación pero ante la renuencia solicitaron firmas de quienes viven alejados de la antena.

“Firmas del vecino como de tres cuadras. Al vecino de tres cuadras le vale gorro”, resaltó el presidente municipal Juan Manuel Gastélum quién prometió que revisarían el caso

El ayuntamiento autoriza el uso de suelo pero según la reglamentación debe contar con el respaldo de los vecinos.

El Secretario de Desarrollo Urbano, Alejandro Lomelín Clapera, también declaró que revisarán la autorización que presenta la empresa de telefonía.

“Vamos a verificar con la directora de administración urbana”, comentó sobre la posibilidad confirmar los señalamientos de los vecinos,

“Si no se quiere, no se va a instalar. No se puede instalar, no se debe de instalar”, sostuvo el alcalde.

