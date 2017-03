PROMETEN MULTAR A QUIENES VIOLEN REGLAMENTO DE TRÁNSITO

Tras periodo de amonestaciones dice autoridad.

Por Vicente Calderón

Tijuana, miércoles 1 de marzo de 2017.

Más de mil personas fueron amonestadas por violar el reglamente de tránsito durante las dos semanas de la campaña “Tijuana Responsable” emprendida por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Francisco Castillo Fraga, Subdirector de tránsito dijo que la mayoría de las llamadas de atención fueron debido a que los automovilistas no usan el cinturón de seguridad al manejar, por no guardar su distancia entre el vehiculo de enfrente y por no respetar los límites de velocidad.

“Fueron 1022 personas amonestadas dijo Castillo Fraga al advertir que en adelante aplicarán las sanciones que marca el reglamento.

Una de las faltas más comunes es el conducir y usar el teléfono para enviar textos o hacer llamadas lo que se sanciona con una multa de poco más de 2 mil pesos.

El agente policíaco recordó que en el 2016 hubo un incremento de las muertes en accidentes automovilísticos en Tijuana del 58%.

Esa es una de las razones por las que la nueva administración municipal anunció la campaña. En el 2015 fallecieron 100 personas en accidentes viales y para el 2016 la cifra subió a 158.

En los tres meses del gobierno que encabeza el panista Juan Manuel Gastelum han perdido la vida en hechos de tránsito 32 personas. 5 menos que en el mismo periodo del 2015-2016.

Francisco Castillo señaló que más de la mitad de los fallecidos en febrero fueron peatones, por lo que piden la colaboración también de los pie andantes y no solo de los automovilistas.

La multa más alta al reglamento de transito es la manejar bajo los efectos del alcohol que alcanza hasta 60 unidades de medida que se basan en el salario mínimo. Actualmente es de 82 pesos por lo que la pena sería superior a los 4 mil pesos.

