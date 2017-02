DICE GASTÉLUM QUE AYUNTAMIENTO VIOLENTÓ LA LEY

Con los cambios al reglamento del transporte.

Por Leonardo Ortiz

Tijuana, martes 26 de abril de 2016.

Juan Manuel Gastélum, candidato del PAN a la presidencia municipal de Tijuana, considera que el gobierno que dirige Jorge Astiazarán violó los derechos de los transportistas con el nuevo reglamento del sector, que pretende modernizarlo para que se adecue al nuevo Sistema Integral o Ruta Troncal.

“Cuando esta situación se presentó, en clara desventaja del sector transportista, no se les atendió, hay una violentación a sus derechos, hay una situación que no debió haber sucedido” dijo Gastélum Buenrostro tras reunirse con grupos de transportistas que han manifestado su inconformidad con los cambios en el reglamento.

Aunque el aspirante panista a la presidencia municipal de Tijuana, no pudo precisar al ser entrevistado por la prensa, específicamente cuales eran los artículos que violentaban los derechos de los transportistas y después de insistirle dijo que estaban afectando su derecho de audiencia.



Los trabajadores del volante mostraron su inconformidad desde hace tiempo con algunos aspectos del proyecto de modernización del servicio de transporte de la ciudad, considera uno de los peores y más caros de la república.

Recientemente se manifestaron masivamente, obstruyendo la adecuada circulación vehicular y dejando a mucha gente si servicio para trasladarse a sus trabajos y escuelas.

Aunque ha habido otras manifestaciones, entrega de pliegos petitorios y reuniones los choferes y concesionarios no se ponen de acuerdo con el gobierno.

Mientras los primeros dicen que el nuevo reglamento atenta contra su patrimonio, las autoridades municipales aseguran que sus fuentes de trabajo serán respetadas.

“Estamos hartos de que nos reciba el alcalde a puerta cerrada y él dice lo que él quiere, ya no queremos dimes y diretes ya no queremos que digan que somos y que no somos” dijo Miguel Ángel Jiménez, de la Unión de Taxistas de Baja California.

Ante los infructuosos encuentros, muchas unidades de transporte tienen pintas donde fustigan al gobierno de Jorge Astiazarán y lo califican de corrupto.

“Queremos que nos diga quién fue el que contaminó el proyecto de la ruta troncal dando mas de mil camiones, con un valor, de mil placas de transporte publico con un valor de mas de 235 millones de pesos, que indique quién fue el beneficiado”, agregó Jiménez Quintero.

Tras la reunión del candidato panista a la alcaldía de Tijuana su equipo de campaña emitió el siguiente comunicado.

Al firmar un acuerdo con 26 organizaciones de transportistas, el candidato del PAN a la alcaldía de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, dijo que una vez al frente del gobierno municipal garantizará el patrimonio de las familias de los trabajadores del volante.

Las agrupaciones de transportistas que firmaron el acuerdo de Coordinación y Declaración de Voluntades, tenían cerca de 44 años de no apoyar a los candidatos panistas, y lo hicieron, según comentaron sus dirigentes, porque Gastélum representa la esperanza de que sus derechos sean respetados en el próximo ayuntamiento.

El abanderado del PAN por la alcaldía de esta ciudad destacó que está de acuerdo en continuar con el proyecto de la Ruta Troncal, que está a favor de la modernización del transporte público, pero rechaza la parte de la reforma al reglamento de tránsito en la que se pretende afectar el patrimonio de los transportistas y su familia.

“Conmigo van a contar con una autoridad que respete la ley… trabajaré desde el primer día de mi gobierno de la mano de la ciudadanía y transportistas para garantizar el éxito de la ruta troncal”, expuso Gastélum.

Abundó que propondrá al Cabildo regresar las facultades que se trasladaron al SITT, al seno del Cabildo, porque el alcalde debe ser el responsable de la movilidad.

Miguel Ángel Jiménez Quintero, de la Unión de Taxistas de Baja California, expuso que los transportistas están a favor del proyecto de la modernización del transporte y de la ruta troncal, pero no están de acuerdo que el gobierno los siga utilizando como “caja chica”.

“Queremos un cambio, queremos caminar de la mano del futuro alcalde, queremos un mejor transporte, pero de la mano de los transportistas”, sostuvo Jiménez Quintero.

El documento del acuerdo con transportistas fue leído por el presidente del PAN en Tijuana y coordinador general de la campaña, Raúl Felipe Luévano, y en sus principales puntos establece que, Juan Manuel Gastélum, en su calidad de candidato a alcalde, se compromete a una vez en la presidencia municipal:

1.-En la primera sesión de Cabildo derogar el total de las reformas realizadas a diversos artículos del Reglamento del Transporte Público de Tijuana (los artículos son 4, 5 7 y 26).

2.-Someter al Cabildo una reforma al acuerdo de creación del Consejo Municipal del Transporte, para incluir a transportistas, académicos y usuarios organizados.

3.- Establecer normas y reglas encaminadas a asegurar que tanto los procedimientos de vigilancia del gasto y la asignación de recursos de operación del SITT, sean licitados, y en su caso asignados principalmente a operadores y proveedores locales.

4.-Con la participación del sector transportista, implementar un proceso de revisión del proyecto de la ruta troncal, sus rutas, recorridos, e infraestructura con el fin de realizar las adecuaciones que se requieran para validar su eficiencia en cuanto al objetivo de brindar un servicio de calidad.

5.-Llevar a cabo foros y consultas públicas que tengan como objetivo convocar a la ciudadanía en materia de participación.

