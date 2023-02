Esterlización gratuita en Baja California…para perros y gatos

Gobierno de Baja California.

La Secretaría de Salud de Baja California ofrece esterilizaciones gratuitas a favor de la población canina y felina del Estado y del control poblacional de estas especies de animales en situación de calle.

En el marco del Día Mundial de la Esterilización Animal, que se conmemora el 28 de febrero, la Secretaría de Salud informó que durante el 2022 se esterilizaron a 23 mil 004 caninos y felinos en Baja California.

El secretario de Salud de la entidad, J. Adrián Medina Amarillas, señaló que por parte del programa Estatal de Zoonosis, se realizan acciones en comunidades y colonias con alto índice de población animal.

Explicó que en la ciudad de Mexicali desde enero iniciaron las actividades de las jornadas permanentes de esterilización quirúrgica del Estado; en dicho módulo se realiza este procedimiento de manera gratuita a mascotas con previa cita, en los teléfonos: 686 477 45 66 en un horario de 8:30 a 2:00 pm; en la ciudad de Tijuana al: 664 978 85 84, en Rosarito al: 661 104 5492, en Tecate al: 665 521 34 08 y en Ensenada al: 646 178 04 62 ext. 3154.

Los requisitos son: en las hembras, la mascota debe tener con un mínimo de 8 horas de ayuno, debe ser mayor de 4 meses, no lactante, no gestante, no en celo y debe presentar buen estado de salud.

En relación con los animales machos: tiene que contar con un mínimo de 8 horas de ayuno, debe ser mayor de 4 meses y en buen estado de salud.

Medina Amarillas explicó que la esterilización quirúrgica de perros y gatos se realiza mediante cirugías simplificadas y poco invasivas; además se coadyuva en el control de la rabia y otras enfermedades zoonóticas, así como en la prevención de lesiones de importancia en salud pública hacia el humano.

