Se proyectó en Cecut el documental Periodismo en Riesgo

Por: Centro Cultural Tijuana.

Foto: Andrea Sosa / CECUT.

Cortometraje de denuncia

** La cinta, un cortometraje de 28 minutos muestra las entrevistas a Sonia de Anda, Gabriela Martínez, Inés García, Aimee Melo y Arturo Rosales quienes ejercen su profesión en esta ciudad de frontera, no obstante, los conocidos riesgos que esta implica.

** Fue proyectado en la Sala Carlos Monsiváis de la Cineteca Tijuana que lució casi llena la tarde del jueves 19 de enero, fecha enmarcada en el primer aniversario luctuoso del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y la periodista Lourdes Maldonado.

Tijuana, B. C.- Fue presentada en el Centro Cultural Tijuana (Cecut), institución de la Secretaría de Cultura federal, la serie documental Periodismo en Riesgo en la que se exponen entrevistas a periodistas quienes hablan de la situación de inseguridad para quienes ejercen esta profesión en Tijuana.

Dos periodistas del San Diego Union Tribune, Tania Navarro y Alejandro Tamayo, produjeron este documental que fue proyectado en la Sala Carlos Monsiváis de la Cineteca Tijuana, la cual lució casi llena la tarde del jueves 19 de enero, fecha enmarcada en el primer aniversario luctuoso del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y la periodista Lourdes Maldonado.

Foto: Alfonso Lorenzana.

La cinta, un cortometraje de 28 minutos muestra, las entrevistas a Sonia de Anda, Gabriela Martínez, Inés García, Aimee Melo y Arturo Rosales quienes ejercen su profesión en esta ciudad de frontera, no obstante los conocidos riesgos que esta implica.

Tania Navarro explicó: “para nosotros era muy importante hablar sobre los periodistas que están bajo riesgo y dejar claro que esto no es solamente los asesinatos; es la intimidación, los ataques y todas estas desigualdades que también atraviesan en su misma profesión, trabajamos de cerca con Margarito y con Lourdes, los conocíamos y constantemente salimos a trabajar con compañeros del gremio de aquí de Tijuana”.

Según refirió Navarro este proyecto rinde homenaje a la valentía de todos sus colegas en este lado de la frontera, “queríamos mostrárselo al mundo, decidimos no usar nuestro periódico, en cambio tomamos las cámaras y nuestros micrófonos y salimos a grabar las historias de quienes, a pesar de los peligros, trabajan durante el día y la noche registrando y dando a conocer la historia de Tijuana”.

Foto: Andrea Sosa / CECUT

El documental presenta a Arturo Rosales, único fotoperiodista que trabaja por las noches cubriendo la nota roja, tal como lo hiciera Margarito Martínez, y a Sonia de Anda, quien ha cobrado una legítima representación del gremio al hablar de forma categórica de los peligros de los periodistas tijuanenses.

Hay una entrevista a Aimee Melo, una las pocas mujeres fotoperiodistas, historia que lleva a conocer a su editora Inés García, quien comenzó como reportera y actualmente es copropietaria y editora de su propio medio y a Gabriela Martínez, productora independiente quien recientemente se vio afectada por el cáncer y explica cómo atraviesa esta situación sin seguro médico, situación muy común para muchos periodistas en México que trabajan sin algún tipo de prestación por parte de las empresas en las que colaboran.

Para Alejandro Tamayo “uno de los elementos más importantes de esta pieza es la manera en cómo trabajan los periodistas en Tijuana, la manera que ellos cubren las notas de día a día, es algo que muchas veces no miramos, el qué tuvo que hacer ese reportero ese día para hacer la nota”.

“Pienso que algo que es muy importante es el sueldo de los periodistas en Tijuana, no son lo que deben de ser, viajan por toda la ciudad y no les pagan la gasolina, no tienen seguro médico, no tienen seguro social y no pueden agarrar seguros para sus vidas porque muchas veces están en riesgo”, reflexionó Tamayo.

En un diálogo con el público compuesto en parte por estudiantes de periodismo, las invitadas charlaron de distintas condiciones de riesgo en las que tienen que seguir escribiendo y retratando a una Tijuana violenta y conflictiva, mostraron con sus historias que hay periodistas tijuanenses valientes y profesionistas a quienes su labor apasiona.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter