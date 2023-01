Agendan citas para solicitar asilo con la aplicación CBP One

Muchos migrantes están contentos porque desde el 12 de enero pueden programar su petición de asilo a Estados Unidos desde su teléfono.

La aplicación CBP ONE no es nueva pero sí la posibilidad de agendar una cita para cualquier persona que no tenga documentos para entrar a territorio norteamericano llenando ciertos requisitos.

José María García, el director de la Alianza Migrante se alista para ayudar a la gente que requiera ayuda para usar la aplicación.

´´Lo tenemos que compartir hacia la propia comunidad que lo va a tener que hacer de forma personalizada´´

En el albergue Juventud 2000, Juliana Figueroa también ve con esperanza esa opción aunque no sabe qué tan fácil será.

´´Eso de que tenemos que bajar una aplicación de la App yo pediría apoyo para que me ayuden a bajar´´ dijo en entrevista para Tijuanapress.com.

Figueroa vive ahora en una casita de campaña, pues acaba de llegar a la frontera en busca de asilo. Tuvo que salir huyendo de Michoacán.

´´Porque levantaron a mi señor, de él no sé nada, ni nada y a nosotros nos perseguían camionetas´´ explicó.

La administración Biden mantiene el título 42, que faculta a sus agentes fronterizos a rechazar a los peticionarios de asilo pero con esto ya pueden agendar una cita para que escuchen su caso.

´´La aplicación pide información muy sensible y no garantiza el tratamiento confidencial de esa información´´ dijo Soraya Vázquez subdirectora de la organización Al Otro Lado, que ha ayudado a miles gestionando la excepción al título 42.

Advierte que se puede prestar a abusos

´´El temor que tenemos es que este tipo de mecanismo se presta a la participación de intermediarios´´ agregó Vázquez quien es abogada de profesión.

El gobierno norteamericano pretende evitar que la gente siga llegando a su frontera sur y que empiecen su trámite desde sus lugares de origen, evitando así los peligros de la migración.

Pero los activistas dicen que hay gente que no puede quedarse en sus comunidades y piden asilo precisamente porque su vida está en peligro.

El gobierno de la ciudad de Tijuana instaló una carpa a las afueras del palacio municipal donde orientan a los aspirantes al asilo a utilizar la aplicación CBP ONE y hacen lo mismo con la gente que se encuentra refugiada en la Unidad Deportiva Reforma.

Las autoridades municipales dicen que hay muchos migrantes interesados en utilizarla. Tantos que – en el puerto fronterizo de El Chaparral- ya no hay citas disponibles sino hasta marzo.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter