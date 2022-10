Estadounidenses residentes en México aún pueden votar el 8 de noviembre

Los ciudadanos estadounidenses que residen en México tienen unos cuantos días para registrarse y poder votar en las elecciones intermedias que renovarán el Congreso de los Estados Unidos el próximo 8 de noviembre.

Queda menos de una semana para poder registrarse de manera remota y ejercer el voto sin tener que cruzar la frontera, si es que se pretende participar desde California.

Edgar López, portavoz de la organización “Democrats abroad’’ explicó en entrevista para Tijuanapress.com que las reglas varían dependiendo de cada estado de la Unión Americana y que por ejemplo Nuevo México ya cerró sus posibilidades de registro.

Pero otros estados aún ofrecen la opción de votar por correo o a distancia.

López conversó con Vicente Calderon sobre las opciones que tienen los ciudadanos estadounidenses ( incluyendo los mexicanos nacidos en Estados Unidos y naturalizados) para votar sin tener que cruzar la frontera.

Existe una representación de este grupo cuyo presidente fundador es el Sr. David Diaz y este 2022 convocó a una reunión en Playas de Rosarito en el mes de marzo para promover el voto.

El municipio costero tiene una población de extranjeros, principalmente norteamericanos, que supera los 10 mil.

»’Democrats Abroad Baja California es una organización bilingüe-bicultural que da la bienvenida a todos los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a los mexicanos naturalizados o nacidos en los Estados Unidos, independientemente de su dominio lingüístico» explicaba la convocatoria distribuida en febrero pasado.

Un comunicado difundido para esa visita y firmada por David Diaz refiere que hay unos 9 millones de ciudadanos estadounidenses residiendo fuera del territorio de Estados Unidos y que tienen el derecho a votar.

»’Democrats Abroad tiene 48 comités de países en toda Europa, América, Medio Oriente, África y Asia. Estos comités nacionales mantienen a los estadounidenses en el extranjero informados de sus derechos y los ayudan a participar en el proceso político de los Estados Unidos. Nuestros miembros viven en más de 200 países de todo el mundo y votan en todos los estados y distritos del Congreso en los Estados Unidos.»’ dice el comunicado.

Para más información visite la página votefromabroad.org.

Para angloparlantes / For English speakers:

Info provided by Demsabroad.org.

Are you a U.S. Citizen or “Dual Mexican and American Citizen” living in Baja California? You can easily request a U.S. election ballot for federal offices—and often state and local elections, too. Just go to VoteFromAbroad.org (English) or VoteFromAbroad.org/esES (Spanish) and follow the instructions.

Here are your civilian ballot return options for four U.S. border states. And each one is different.

Arizona: Mail, Email, Fax or Online Upload

California: Mail or Fax

New Mexico: Mail, Email or Fax

Texas: Mail only

Of course, if you’re close enough, you could drive to San Diego or San Ysidro, CA—and drop your ballot in the U.S. postal service mail. But do it now. U.S. mail is slower than it used to be. Plus you need time to “fix” your ballot if there are any issues.

If you have not registered yet, your ballot request also registers you in your state… when you meet these deadlines:

Arizona: November 8 (but don’t wait this long!)

California: October 24

New Mexico: Deadline to register is past, but if you’re already registered, you have until Nov. 3rd

to request your ballot.

Texas: October 19

Keep in mind: If you already registered in 2022 or voted in your state’s 2022 primary, you do not need to register again until end of this year. Plus, you should have received your ballot by approx. Sept. 24 if you registered a few days before this date.

You should receive your U.S. ballot by email (do not request it by mail) within 1-2 days of submitting your request. Return it within 1-2 days—especially since it takes more time to Vote from Mexico.

