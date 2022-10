La preocupación del policía ‘’tiktokero’’

Foto: @Fernando_cachis.

Fernando Sánchez es hoy, probablemente, el policía más famoso de Tijuana.

´´Está prohibido maquillarse en el vehículo, ya sea que este vaya en circulación obviamente no´´, dice en su cuenta de Tik Tok donde tiene más de medio millón de seguidores. Tiene otros tantos en Facebook y algunos más en Twitter.

En redes sociales habla del reglamento de tránsito y sobre ciertas libertades que se toman algunos automovilistas»’.

´´Se van a hacer sus actos amorosos a bordo de un vehículo en la vía pública, eso está prohibido y es una falta administrativa y vas a ser presentado con un juez´´dice uno de sus ‘’Posts” en Tik Tok.

Pero en su cuenta también compartió una de las decisiones más duras de su carrera.

́ ́Prácticamente estoy entregando a uno de los míos, a mi hijo a que venga y enfrente el reto de cuidar la ciudad de Tijuana Baja California´´, explicó en entrevista con Tijuanapress.com.

Su hijo Fernando Sánchez Cuevas, acaba de graduarse como policía municipal.

´´Fue más que nada él, el que me inspira a seguir sus pasos´´ expresó el nuevo agente.

Esta frontera es el municipio con más asesinatos en México y según la asociación civil Causa en Común un país peligroso para los oficiales.

´´Un promedio de un policía (es) asesinado cada día ́ ́ dijo Genero Ahumada, investigador de la organización no gubernamental cuando presentaron su informe sobre la situación de los policías en México.

El que da consejos en TikTok ya le había dado uno al Jr.

´´El primer consejo según yo creo fue el que no se metiera, ¿no?_ pero… ja ja !´´, dijo el papá policía con una titubeante risa.

Fue precisamente Fernando Sánchez padre, quien dio la bienvenida a los cadetes de la generación número 80 donde hay varios que ya tenían familiares en la corporación.

«Yo se que no van a dormir, no van a descansar, estando preocupados por lo que ellos les pase en las calles, hoy me toca vivirlo desde este lado» declaró.

Sanchez Cuevas de apenas 22 años patrullará las calles de una de las plazas más codiciadas por los narcotraficantes.

´´No es fácil ser policía en esta ciudad pero mi papá ha sido un ejemplo y muchos otros oficiales de que se puede hacer el cambio «, dijo el novato.

Por ahora el oficial «Tikokero» dejó el humor, para pedir a la ciudadanía -muy en serio- que apoyen a sus policías.

