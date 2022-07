Quieren extradición inmediata de Caro Quintero a Estados Unidos

La más clara confirmación oficial de la captura de Rafael Caro Quintero no vino de las autoridades mexicanas sino del gobierno estadounidense.

Fue el fiscal norteamericano Merrick Garland quien lo llamó por su nombre al agradecer a México el arresto ocurrido en Choix, en el estado de Sinaloa.

“Estamos profundamente agradecidos con las autoridades mexicanas por su captura y arresto de Rafael Caro Quintero. El arresto de hoy es la culminación del incansable trabajo de la DEA (Agencia antinarcóticos estadounidense) y sus socios mexicanos para traer a Caro Quintero a la justicia por los crimenes de que se le acusa, incluyendo la tortura y ejecución del agende especial de la DEA Enrique Kiki Camarena”, consignó el boletín del Departamento de Justicia Norteamericano.

El comunicado oficial de Estados Unidos fue difundido poco después de que la Secretaría de Marina emitiera el suyo donde informan haber detenido a un ´´presunto transgresor de la ley´´pero no lo mencionan ni siquiera por el nombre de pila y agregando una N entrecomillada.

Todos los datos aportados coinciden pero cuidadosamente redactaron el comunicado con referencias indirectas.

En el documento oficial norteamericano el encabezado indica abiertamente que se trata del posicionamiento del Fiscal General de Estados Unidos, Merrick Garland sobre la detención de Rafael Caro Quintero y concluye explicando que buscarán su extradición inmediata a territorio norteamericano para responder por los crímenes en el sistema judicial que Kiki Camarena defendió.

“No hay escondite para quien tortura y asesina a un agente de la ley estadounidense” dijo Garland.

Además el Fiscal norteamericano en el mismo comunicado externó sus condolencias y solidaridad por la muerte de 14 elementos de la marina que murieron al desplomarse un helicóptero de la SEMAR, aunque el gobierno mexicano no ha vinculado ese trágico incidente con la captura de Caro Quintero el otrora líder del cártel de Guadalajara por quien Estados Unidos ofrecía 20 millones de dólares para capturarlo.

A continuación se reproduce íntegramente el comunicado oficial del Departamento de Justicia estadounidense:

Department of Justice

Office of Public Affairs

FOR IMMEDIATE RELEASE

Friday, July 15, 2022

Statement from Attorney General Merrick B. Garland on Capture of Rafael Caro-Quintero

Attorney General Merrick B. Garland today released the following statement on the capture of Rafael Caro-Quintero, one of the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives. Caro-Quintero was wanted for his alleged involvement in the kidnapping and murder of Drug Enforcement Administration (DEA) Special Agent Enrique “Kiki” Camarena in 1985.

“There is no hiding place for anyone who kidnaps, tortures, and murders American law enforcement. We are deeply grateful to Mexican authorities for their capture and arrest of Rafael Caro-Quintero. Today’s arrest is the culmination of tireless work by DEA and their Mexican partners to bring Caro-Quintero to justice for his alleged crimes, including the torture and execution of DEA Special Agent Enrique “Kiki” Camarena. We will be seeking his immediate extradition to the United States so he can be tried for these crimes in the very justice system Special Agent Camarena died defending.

“We join in mourning the 14 Mexican servicemembers who gave their lives in service to their country and extend our condolences to the loved ones they left behind.”

