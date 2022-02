Denuncian campaña de desprestigio contra Lourdes Maldonado

Este jueves, Lourdes Maldonado regresará a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y precisamente será en Tijuana, la ciudad donde los criminales acabaron con su vida y carrera periodística.

Lo anticipó el propio mandatario morenista desde el lunes, cuando dijo que informaría sobre los avances de la investigación sobre su asesinato. Así que Lourdes volverá a acaparar la atención como hizo en 2019 cuando se paró, en transmisión nacional a denunciar los abusos laborales, exponer sus sospechas de corrupción en los juzgados y pedir el apoyo del presidente.

Pero hoy las cosas serán muy distintas

´´Están desprestigiando a mi hermana´´ declaró en entrevista telefónica con Tijuanapress.com el hermano de la periodista, Hugo Maldonado.

¨Al parecer hay una campaña de desprestigio contra mi hermana y empezaron a sacar cosas en contra de ella´´ comentó.

Se refería a la intervención de Juan Arturo Salinas, empleado de Jaime Bonilla que repitió frente a López Obrador los argumentos con que intentaron desacreditar los reclamos de la conductora de varios programas noticiosos.

´´Nos involucraron a nosotros porque Lourdes compraba tiempo en nuestra empresa.´´

Salinas se identificó como director del Primer Sistema de Noticias la empresa mediática del exgobernador y dijo que ellos habian sido víctimas de acoso tras el homicidio de su excompañera´´

´´Sufrimos todo el embate de los ´´jeiters´´ ( aparentemente en referencia a quienes hablan por odio, por la locución inglesa ´hate´).

¨Todo el embate de toda la gente que estuvo en contra señalando incluso que ese tipo de órdenes habían salido de la empresa, del exgobernador Jaime Bonilla, tuvimos que enfrentar también una andanada´´ continuó Salinas durante una larga intervención en la mañanera.

Previamente otro que también ha sido empleado de Bonilla Valdez el diputado Marco Antonio Blásquez cuestionó la relación laboral de Lourdes con PSN a pesar de que los juzgados le dieron la razón a la periodista que denunció a Jaime Bonilla y su empresa por despido injustificado y por incumplimiento de sus obligaciones patronales.

La familia de Lourdes Maldonado ha sido muy cuidadosa sobre sus declaraciones sobre el caso.

La noche en que velaban a Luby, agradecieron las atenciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que dijeron se comunicó con ellos luego del homicidio.

´´Voy a seguir acompañando a las familias de quienes han sido víctimas de agresiones. No están solos´´ dijo la gobernadora en conferencia de prensa tras de que el presidente anunciara la detención de tres personas, como sospechosos del asesinato de Lourdes.

Pero esta semana la paciencia de Hugo Maldonado parece estar llegando a su límite y aunque reconoce la amabilidad de la gobernadora también denunció que a él no le han mantenido informado sobre los avances de las investigaciones.

Añadió que no le han permitido recuperar documentos de su hermana pues la única ocasión que le permitieron entrar no le dejaron sacar nada.

“Voy a ir a la fiscalía a ver si ya me pueden dar las llaves (…) Le dije a la asistente de la gobernadora, le dije a los de derechos humanos, le dije a los de derechos humanos de México, y nadie ha podido hacer nada. O sea que quiere decir que no me las pueden dar, o no quieren”, apuntó.

Dijo que las autoridades no le han informado tampoco de las pertenencias de Lourdes.

¿Dónde está el carro de mi hermana, y la llave del carro?, Ustedes se lo llevaron y ahora tengo que ir a pagar el corralón porque tengo que ir a pagar el corralón, dígame, ya me dijeron que cuesta cien pesos diarios, o 90 creo, a ver porqué?´´ dijo en referencia a una conversación que tuvo con uno de los investigadores.

El único hermano de Lordes que vive en Tijuana dijo además, no estar de acuerdo con que las audiencias judiciales sean privadas y se niegue la entrada de la prensa.

´´¿Por qué no entran los periodistas? Se van a dar cuenta de muchas cosas que deben estar haciendo chuecas.´´

Añadió que el estado le brinda seguridad con un agente armado que ronda afuera de su casa pero dijo que no se trata de una seguridad extraordinaria.

“La gobernadora se portó muy bien con nosotros, de eso no tengo problemas. Pero de eso a que yo traiga un guarura aquí a un lado, no es cierto”, afirmó.

Maldonado López confía en que los organismos internacionales que han mostrado interés en el asesinato de su hermana ayuden a evitar que los verdaderos responsables evadan la justicia.

“Si cierran el caso y ya dicen que los tres son culpables o los meten al bote y allí cierran todo, cuando ellos entren van a pedir que se abra todo y que se inicie”, dijo.

