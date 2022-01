Asesinan a fotoreportero Margarito Martínez

El fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado este lunes en Tijuana.

Su cuerpo quedó tirado en el suelo. Los pies aún en el interior de su auto y bajo su cabeza un charco de sangre frente a su casa en la colonia Camino Verde.

Fue poco después del mediodía de este lunes cuando los vecinos escucharon los disparos que cegaron la vida de Martinez Esquivel de 49 años de edad y quien se dedicaba a la cobertura de hechos policiacos desde hace más de una década.

´´Estábamos en la mesa después de desayunar cuando escuchamos como 5 balazos´´ dijo una vecina que no se identificó.

Tres casquillos percutidos fueron recogidos por los servicios periciales en la escena del crimen.

¨Estamos trabajando ahorita (sic) en las diligencias que son inmediatas. El agente del ministerio público, también las areas forenses´´ dijo parcamente Hiram Sánchez, el encargado de despacho de la Fiscalía de Baja California al retirarse del sitio de asesinato.

La Fiscalía dice que aún es muy pronto para determinar el movil del asesinato pero no descarta ninguna línea de investigacion

´´Es muy lamentable, es muy triste´´ comentó Alejandro Cosío colega de Margarito.

Fotógrafo independiente, Martinez Esquivel colaboraba con diversos medios locales y se había ganado un lugar en el gremio de esta frontera porque era de los pocos que cubría durante la noche la mayoría de los homicidios que ocurren en esta ciudad.

¨Margarito para mi, como yo lo conocí era una persona muy dedicada, muy trabajador siempre estaba pendiente, incluso yo que no me he dedicado últimamente a lo policíaco

era como la referencia¨ recuerda Cosío.

En Tijuana se registraron más de 1900 asesinatos durante el 2021 y en lo que va del 2022

han matado de manera dolosa a más de 75 personas. Según las autoridades la gran mayoría se relacionan con la venta de drogas.

Esto ha hecho que este municipio se haya ganado el mote de la capital del homicidio en México.

Las inmediaciones de la calle 5 de Mayo en esta colonia en el este de Tijuana se llenaron de soldados, policías y agentes de la Guardia Nacional pero no detuvieron a nadie.

Consternados, los familiares declinaron hablar con los medios. En la prensa el pesar era evidente.

¨Ës algo que nos debe preocupar primeramente como gremio porque habría que esperar el porqué. Que la Fiscalía determine si está en función de su trabajo´´ dijo Alberto Sarmiento un veterano periodista que actualmente dirige el portal informativo Hiptex.

Sarmiento y Cosío enviaron sus condolencias a la familia de Margarito Martínez.

Este es el segundo profesional de los medios asesinado en México en el naciente 2022, un país donde el 90% de los crímenes permanecen impunes.

Autoridades locales no han relacionado este homicidio con su labor profesional.

¨No se descarta ninguna línea de investigación¨ respondió el Fiscal Hiram Sánchez.

Versiones extraoficiales refieren que recientemente Margarito Martinez se había incorporado al mecanismo estatal de protección para periodistas

y estaba solicitando que lo incorporaran al sistema federal cuando ocurrió su asesinato.

