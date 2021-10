No hay personal suficiente en COMAR para atender aumento de solicitudes de refugio

Cientos de haitianos volvieron a aglutinarse en Tijuana a las afueras de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

´´Venimos de Chile, pero necesitamos legalizarse por eso venimos acá´´

Jules viene con su familia. Aceptó.

´´Es un desastre, de verdad no sé, no sé, Comar no está dando el servicio que necesitamos´´

Efrén González, Delegado de la COMAR, calculó que por la mañana , en la fila ya había más de 400 personas.

´´Vamos a tratar de atender lo que más podamos tenemos poquito personal pero los atendemos con mucho gusto´´

Algunos pasaron la noche aquí, para asegurar su lugar pues la semana solo atendieron a 100.

Entre los afectados también estaba un pareja de salvadorenos que tiene un anio en Tijuana

´´Nosotros vinimos desde temprano pero no hemos podido pasar, ya tenemos dos semanas viniendo´´ Dijo Diana Acosta.

Tijuana ya era un destino popular entre los haitianos que buscaban asilo en Estados Unidos y que llegaron por miles en el 2016

Pero desde que la administración del Presidente Joe Biden empezó a deportarlos directamente a Puerto Príncipe muchos decidieron quedarse en ciudades mexicanas.

´´No solamente aquí en Baja California sino en todo el país, en todas las oficinas de COMAR se ha incrementado el trabajo´´ comentó el delegado Efrén González

En esta frontera haitianos y hondurenos encabezan la lista de quienes quieren refugiarse en México Al menos por un tiempo.

La falta de personal de las autoridades mexicanas de migración afecta a todos por igual.

´´Si no tenemos ningún permiso la policía nos puede agarrar y nos puede deportar´´ dijo Diana Acosta que junto con su marido busca regularizar su situación.

´´ Ante la inconformidad de la gente la COMAR volvió a abrir sus puertas y quienes estaban afuera, recibieron una cita para regresar en los próximos días a realizar su trámite´´.

