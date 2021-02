Menos discurso electoral y más acción contra la inseguridad piden en Ensenada

Foto: Impactos de bala en la casa donde asesinaron a un agente investigador.

El número de homicidios sigue creciendo en todo Baja California pero en Ensenada lo hace a un ritmo sin precedentes.

“La cosa está bien crítica ya no puedes ir a una taquería agusto, no sabes a qué hora puede llegar alguien a… que lo vengan siguiendo y ya la cosa está …demasiada inseguridad” dijo Miguel, un viejo residente del puerto que prefirió no dar su apellido.

Tampoco quiso entrar en detalles pero contó que donde vive hubo varios asesinatos.

“En un transcurso de unas tres semanas mataron a uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cerca de mi casa, cerca de donde vivo yo. Sin decir lugar” contó el hombre de 65 años que paseaba en bicicleta a un lado de la costa.

El aumento de homicidios preocupa a diversos sectores de la ciudadanía.

“Proporcionalmente pudiera estar incluso más grave que en Tijuana” dijo Armando León, Consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en el puerto.

El empresario agrega que no es el único crimen a la alza en la llamada “Cenicienta del Pacífico”.

“El robo a casa habitación, robo a comercio, el asalto, violación, feminicidio etc. todos están desbordados”.

Sin embargo el responsable de la seguridad del estado, el gobernador Jaime Bonilla parece ignorar la severidad de lo que sucede en una ciudad que tradicionalmente era bastante tranquila.

Durante sus transmisiones oficiales por FACEBOOK critica seriamente la inseguridad que padecen algunos municipios pero pocas veces dedica el mismo empeño o tiempo a cuestionar lo que pasa en otros.

“Sabemos que hay una gran amistad entre el gobernador Bonilla y el alcalde de Ensenada y también sabemos de la enemistad que hay entre el alcalde de Tijuana y la alcaldesa de Tecate. Entonces sí es una casualidad que siempre los malos de la película son Tecate y Tijuana”

Es verdad que Tecate también tiene un incremento notable de asesinatos. Y Tijuana sigue apareciendo a nivel nacional como el municipio con el mayor número de homicidios dolosos en el país según las cifras del gobierno federal.

Sin embargo un problema similar hay en Playas de Rosarito y aunque en Mexicali los números sean menores si se toma en cuenta el tamaño de su población tampoco se puede hablar de una reducción significativa en este crimen.

Todos los alcaldes llegaron al gobierno gracias a MORENA, pero durante las transmisiones del gobernador trata diferente a Zulema Adams alcaldesa de Tecate y Arturo Gonzalez, el presidente municipal de Tijuana quienes no siempre se sometieron a las decisiones del mandatario morenista

“Seguramente eso está sesgando la opinión del gobernador”

En todos los municipios exigen que detener las ejecuciones, pero en semanas recientes la situación se agravó en el puerto.

“El discurso de la autoridad no abona a la solución. ( ) debieran de desocuparse un poquito de los asuntos políticos electorales y dedicarse al problema que significa la inseguridad que invade al estado pero el caso particular de Ensenada” dijo León Ptacnik quien acaba de dejar el cargo de Presidente de la Federación Baja California del organismo empresarial.

«Al gobierno se le ha salido de las manos» dice Alejandro Acoyotzi, un comerciante de la zona turistica ensenadense.

Hasta ahora a él le ha afectado más la pandemia pero no ignora que la violencia puede empeorar las situación para todos.

“Puede ser un gran problema al futuro”.

Por eso piden más acciones y menos discursos.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter