La OMS alerta de un problema serio en México por el aumento de casos y muertes de COVID-19

Lunes, Nueva York.

Foto: OMS/Elena Longarini.

“El ritmo del incremento de casos y muertes (de COVID-19) en México es muy preocupante”, alertó este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud durante la rueda de prensa bisemanal donde se analiza la situación del coronavirus.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus destacó que tanto el número de fallecidos como el de casos se dobló entre la semana del 12 de octubre y la del 20 de noviembre, pasando el primero de 2000 a 4000 y el segundo, de 31.000 a más de 60.000.

“Creo que esto muestra que México está en mal estado”, desatacó el máximo representante de la Organización, quien añadió que “cuando ambos indicadores, las muertes y los casos, aumentan, es un problema muy serio. Nos gustaría pedirle a México que sea muy serio”.

Con respecto a la observación de una periodista de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no utiliza la mascarilla en sus apariciones públicas, Tedros indicó que la Organización no entra en comportamientos individuales sobre si hay personas que llevan mascarilla o no, pero resaltó la importancia de llevarla, de mantener la distancia de seguridad y de que “los líderes den ejemplo”.

“Queremos que los líderes se conviertan en modelos (de comportamiento), queremos que las personas influentes también lo sean. Cuando decimos líderes pueden ser líderes políticos, pueden ser líderes religiosos, pueden ser líderes tradicionales y pueden ser otras personas influentes, y tienen que dar ejemplo de otra manera, quiero decir que duplicar las muertes y los casos en tres semanas es una mala señal”, destacó. ONU Mexico/Alexis AubinLa Ciudad de México, en medio de la pandemia de coronavirus.

También suben los casos en Brasil

Con relación a Brasil destacó que, tras alcanzar un máximo de casos a mediados de Julio con más de 300.000 semanalmente, la situación de la enfermedad disminuyó hasta la semana del 2 de noviembre hasta 114.000.

“Pero ahora, en la semana del 26 de noviembre, ha vuelto a ser de 218.000 por semana”, un aumento de casi el doble de casos. Tedros destacó que el número de fallecidos también registró un gran aumento en ese periodo.

La doctora Maria Van Kerkhove, experta de la OMS en las respuestas a las epidemias, añadió que cada país ha de adaptar el enfoque necesario para combatir la enfermedad y observar qué dicen los datos sobre dónde está circulando el virus y dónde se produce la actividad más intensa.

La experta señaló que vio muchos países y áreas que consiguieron controlar la transmisión y posteriormente no pudieron mantenerla baja por varios motivos.

“Bájenla, manténganla a la baja y sigan adelante” aconsejó.

Una buena noticia y una advertencia

En el lado positivo, Tedros destacó que la semana pasada se registró la primera reducción de nuevos casos notificados a nivel mundial desde septiembre, especialmente debido a la disminución de casos en Europa tras la adopción de medidas “difíciles pero necesarias” en el viejo continente.

“Esta es una noticia bienvenida, pero se debe interpretar con extrema cautela. Las ganancias pueden perderse fácilmente, y aun así hubo un aumento de los casos en la mayoría de las demás regiones, y un incremento de muertes. No es momento para la autocomplacencia, especialmente con la temporada de vacaciones que se aproxima en muchas culturas y países”.

No hay que politizar la investigación sobre el origen del virus

Preguntado sobre la composición de los miembros del grupo de expertos internacionales encargados de investigar el origen del virus, Tedros destacó que se publicaron hace unas semanas y que la posición de la Organización es muy clara: “Necesitamos saber el origen de este virus ya que nos puede ayudar a combatir futuros brotes”.

Tedros explicó que el equipo de expertos cuenta con representantes de la propia Organización, pero también de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Al mismo tiempo destacó que algunas personas han politizado esta pesquisa y que el estudio se iniciará en la ciudad china de Wuhan.

«Así que, una cosa que nos gustaría aconsejar es que: ¡Por favor! No politicemos esto. Estamos haciendo todo lo que podemos basándonos en la ciencia”.

Tedros indicó que todo el proceso posterior al nombramiento del equipo se realizará bajo un manto de transparencia al que podrán acudir tanto los periodistas como el público en general.

“No hay nada que ocultar. Queremos conocer el origen. Eso es todo” finalizó el máximo responsable de la Organización.

Share this: Compartir

Facebook

Twitter