Grupos que buscan desaparecidos se pelean pero dan más resultados que la autoridad

En Tijuana hay tantos grupos que buscan a sus desaparecidos que han llegado a pelearse unos con otros.



Se trata de personas que no encuentran a un familiar y que buscan con sus propios medios lo mismo en los cerros que en los cañones de la frontera

ante la falta de respuesta de la autoridad.



«Las autoridades me dicen que si no hay cuerpo no hay delito, donde hay culpables, hay testigos» dice Guadalupe García quien busca a su hijo Erwin Paúl Ramírez García desaparecido hace un año.



Muchas veces fueron tranquilamente a pedir la intervención de la Fiscalía de Baja California.



Pero en ocasiones como esta la tensión creció a tal grado que de los reclamos a la autoridad pasaron a los golpes entre ellos

Se quejan de que Fiscalía favorece a algunos grupos a juzgar por un integrante Colectivo «Buscando a Tolano»

«Aquí hay un colectivo que la presidenta no es victima y nosotros como movimiento le pedimos que la persona que no es victima se retire»

En lo único que parecen estar de acuerdo es en la ineptitud del gobierno estatal

Claudia Escamilla busca a su hijo José Miguel Solórzano desaparecido en 2018; «No sirve de nada la reuniones, la reunión pasado les entregué pruebas de un presunto responsables y hasta ahorita no he tenido ninguna respuesta»



Y han llegado a ponerle un ultimatum al propio Fiscal.

Barbara Martínez / Busca a su hijo Cesar Ezequiel Rico de la Cerda

«Le doy 72 horas para que saque la orden de cateo o si no vaya preparando la orden de aprehensión porque yo me voy a meter a buscar» le dijo a Guillermo Ruiz la Sra. Barbara Martínez quien busca a su hijo Cesar Ezequiel Rico de la Cerda.

Este año y por su cuenta, los colectivos de búsqueda descubrieron unas 95 fosas clandestinas con restos humanos o cadáveres completos.



Y los extranjeros no tienen mejor suerte.

La familia del bombero de Los Angeles desaparecido en Rosarito contrató un investigador privado ante la lentitud de las autoridades mexicanas. Todavía sigue desaparecido.

