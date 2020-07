Se manifiestan vecinos contra migrantes en cuarentena preventiva

El sentimiento anti-inmigrante volvió a florecer en Tijuana,

cuando los vecinos de la colonia Los Altos, demandaron a las

autoridades que saquen de su barrio a los migrantes y deportados que alojan en un hotel para asegurarse de que no padecen Covid.

Por Vicente Calderón

Tijuana, martes 7 de julio de 2020.



«!No queremos ese centro aquí!» gritó uno de los asistentes a la reunión

de los habitantes de Los Altos y sus alrededores con el delegado

municipal.



«Reubicación!» Reubicación!» gritaron algunos de ellos cuando la representantede la Organización Internacional de las migraciones (Una división de la ONU), intentaba explicarles que no se trataba de un hotel Covid, como lo llamaron algunos de los inconformes.



Los residentes habían manifestado su preocupación de que el nuevo uso

de ese edificio aumentara el peligro potencial de contagios.



Los vecinos acudieron al encuentro portando sus cubrebocas, pero se hicieron escuchar.

«Exigimos como vecinos que estamos en alto riesgo por las personas que no presentan síntomas es decir por los asintomáticos

por eso estamos exigiendo una reubicación» exclamó a gritos otro de los participantes en la reunión a la que convocaron a losmedios de comunicación.



«¿Hay una mayor riesgo porque ellos están aquí, porqué son migrantes? preguntó retoricamente Jesica Tapia, la directora de OIM en Tijuana

Explicó que por el contrario el mantener aislados a los recién llegados ya sea del sur o del norte de la frontera, ayudaría a evitar que alguien que pudiera haber contraído el virus, anduviera en la calle sin protección

alguna.

«Yo la verdad pienso que antes era un mayor riesgo porque había gente entrando y saliendo del Hotel de paso»



Sin embargo los residentes de la colonia donde se encuentra el Hotel César que rentaron para el programa piloto mantuvieron su postura.



¿Cual es la situación de estas personas aquí, son extranjeros o son mexicanos?

¿Están de manera legal o están de manera irregular? preguntaron



Algunos dijeron que deberían llevarlos a una estación migratoria.

A pesar de que la funcionaria responsable del programa les aseguró que una vez que alguien entraba ahí, no se le permitía salir los vecinos se mostraron incrédulos.



¿Porqué se les ocurrió aquí, porque no en la Cacho, porque no en Playas porque no en el hipódromo?! gritó otra persona.

«La mayoría de esas personas son gente que avientan del otro lado» se oye decir a alguien más.

Yo casi le puedo asegurar que de los 50% que están en ese albergue todos son malvivientes se lo puedo asegurarle dijo un hombre

a la representante de la OIM.

Algunos vecinos dijeron previamente que no es que sean migrantes sino que son un riesgo de contagio.



El delegado municipal de Playas de Tijuana, Aaron Pallares también trató de calmar las preocupaciones de los vecinos pero encontróla misma respuesta.



«Lléveselos a su casa! !Así de fácil !No los queremos aquí! le espetó una dama.

