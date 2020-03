PIDEN UN “REMAIN IN USA” POR EL CORONAVIRUS

Piden cerco sanitario de norte a sur.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, sábado 28 de marzo de 2020.

La decisión del presidente norteamericano de limitar el acceso a su país por actividades no esenciales debido al Covid 19, se volvió de facto el cierre de la frontera para la mayoría de los mexicanos.

Pero los ciudadanos norteamericanos, los mexicanos que legalizaron su residencia o se naturalizaron y los trabajadores con permisos van y vienen sin problemas por las garitas internacionales.

Eso no tiene muy contentos a un creciente número de personas de este lado de la frontera.

En Nogales, Sonora se formo una comité de salud que revisará a quienes entren desde Estados Unidos, en respuesta a las protestas de un grupo de personas que bloqueó el 25 marzo algunos carriles en dirección al sur en el paso internacional de Nogales.

En la ciudad de México un abogado inició un recurso legal para obligar al gobierno mexicano a que cumpla con su obligación de proteger la salud de los ciudadanos, incluyendo la instalación de un cerco sanitario en los puertos de entrada.

Julio Jiménez dijo que el amparo lo interpuso a nombre de uno de esos mexicanos inconformes pero que no podía revelar su nombre para proteger sus datos personales.

A mediados de marzo el gobernador de Nayarit, pidió a Volaris, que suspendiera su vuelo de Tijuana a Tepic, pues temen que por ahí pudiera aterrizar el virus.

Hay una gran disparidad en cuanto el número de casos sospechosos, de contagios y defunciones por el Coronavirus en los estados limítrofes del sur de Estados Unidos y los de la frontera norte de México.

Por ejemplo California reportaba hasta el viernes 27 de marzo poco mas de 4,600 casos de personas contagiadas y 101 muertos, mientras que Baja California solo 20 y sin fallecimientos.

La garita de El Chaparral, en los límites entre México y Estados Unidos lució desierta al terminar la semana.

Diego, un residente de Tijuana que como muchos otros tiene la ciudadanía estadounidense cruzó rapidito y sin que nadie le preguntara si tiene síntomas de Coronavirus.

“Nada de temperatura, no me preguntaron se me sentía enfermo o algo así. Nomás pasé”

Quienes cruzan en auto tampoco son revisados, a pesar de que cuando Donald Trump restringió el cruce de mexicanos al norte por actividades recreativas o turismo dijo que era para detener la propagación del Covid19

Pero esa limitación no aplica a ciudadanos estadounidenses ni a residentes legales de la Unión Americana como Diego.

Hugo López Gatell el Subsecretario de Salud mexicano que aparece todos los días en la televisión mexicana actualizando las cifras oficiales del Covid 19 pidió a los mexicanos residentes en la Unión americana que no vengan para acá.

”Estados Unidos tiene una intensidad de transmisión mayor, de hecho mucho mayor de la que tiene México’

La inconformidad aumenta porque algunos mexicanos piensan que la medida no es pareja pero sobre todo porque que temen los alcance la pandemia

“Qué esperamos los mexicanos? Qué llegue a la frontera norte para que al cabo de unas semanas lo tengamos en territorio nacional, a nivel nacional que llegue un verdadero desastre de salud” dijo Julio Jimenez en una video llamada

El abogado explicó que promovió un amparo a nombre de un ciudadano del

estado fronterizo de Sonora, para que el gobierno de López Obrador garantice que el Coronavirus no venga del norte.

Exigen medidas serias.

“Un cerco sanitario que verdaderamente cumpla con los protocolos de identificación oportuna y dije oportuna que no sea solo gel antibacterial o darles una toallita, un guante, tapaboca, porque eso no sirve” agregó.

En otro tono el Subsecretario mexicano de salud pidió a sus paisanos que residen del otro lado que no vengan a menos que sea indispensable.

López Gatell enfatizó: “Quédese en casa en Estados Unidos”

No todos están de acuerdo con poner trabas a quienes cruzan de Estados Unidos a México porque su trabajo depende del flujo binacional Y aunque ha disminuido, les genera ingresos

que en época de pandemia son un gran alivio

