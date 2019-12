TESTIGO PROTEGIDO NO ESTÁ DESAPARECIDO

Foto: Vía Facebook / Rosendo Colorado

Por Vicente Calderón.

Tijuana, sábado 21 de diciembre de 2019.

El ex diputado Rosendo Colorado dijo que él no ha sido requerido por la autoridad después de que hiciera su declaración sobre el escándalo conocido como “Los Moches de bienestar”.

“No me han citado….pero el lunes me daré una vuelta” dijo Colorado García quien reveló la entrega de millones de pesos a funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla por parte de empresarios que esperaban obtener contratos de la administración estatal.

Rosendo Colorado estaba colaborando con Cinthya García quien desde el triunfo de Morena en la urnas fue anunciada por Bonilla Valdez como parte de su gabinete.

En días recientes varios medios reportaron que tanto el Fiscal Guillermo Ruiz como el gobernador Jaime Bonilla dijeron que el denunciante no aparece.

Aunque algunos medios reportaron que ese denunciante al que se refieren es Rosendo Colorado aparentemente los funcionarios no señalan al testigo por su nombre.

El sábado por la tarde Tijuanapress.com contactó por primera vez al ex diputado Colorado García quien dijo estar en la mejor disposición de atender cualquier llamado de la autoridad.

Se le preguntó si pensaba retractarse de lo declarado ante la autoridad y medios como PeriodismoNegro.mx que obtuvo la primicia de sus denuncias.

“Yo presente mi denuncia y mi declaración” expresó durante la entrevista de este sábado.

Han dicho que podría retractarse, se le precisó.

“No” fue su respuesta.

Confirmó que cuenta con protección asignada por las autoridades y dijo que debíamos preguntarle a la fiscalía si existe otro testigo protegido.

Hace unos días, el portal de noticias JornadaBC.mx reportó que Jesús Nuñez quien fuera oficial Mayor e integrante del gabinete de gobierno de Jaime Bonilla pidió protección antes de revelar lo que sabía sobre las millonarias aportaciones.

Aunque las autoridades no lo han especificado y argumentan que no pueden dar detalles por la secrecía de la investigación las comentarios de quien no aparece podrían referirse a él.

Por lo pronto, está comprobado que Rosendo Colorado es fácilmente localizable.

Si es que realmente quieren investigar los presuntos actos de corrupción.

Cinthya García, la Secretaria de Bienestar y el Oficial Mayor Jesús Núñez

dejaron sus cargos tras conocerse las acusaciones en su contra.

Bonilla Valdez quien ahora quiere desestimar los señalamientos y acusa a la prensa de juzgar a priori a los funcionarios, rápidamente reemplazó a sus ahora ex colaboradores.

En los señalamientos también se mencionó la presunta participación de Amador Rodríguez, otro expriista que ocupa la Secretaría General de Gobierno.

