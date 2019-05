LA PEOR DE LAS ELECCIONES

Para muchos cumplir con su responsabilidad cívica será un trago amargo.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, miércoles 29 de mayo de 2019.

Esta será una de las elecciones más difíciles para los bajacalifornianos.

Probablemente es la votación con más opciones pero uno de los comentarios más comunes que escuché durante la campaña es que ninguno les satisface completamente

Se podría decir que nuevamente tendrán que escoger al menos peor.

Sin embargo hoy la elección tiene condiciones muy distintas a las que tradicionalmente se han presentado en Baja California desde que el primer partido de oposición logró que le reconocieron un triunfo en México

De esto ya hace 30 años y muchos electores jóvenes lo desconocen

Otros han crecido cada vez más enfadados porque el cambio que les prometieron al paso del tiempo resultó en más de lo mismo.

En base a la experiencia de las elecciones recientes en la entidad se podría decir que sólo tres de los seis contendientes tienen verdaderas posibilidades de ganar.

Y es que desde que el PAN llegó al poder se estableció de facto un bipartidismo, compuesto generalmente por PRI y Acción Nacional.

Aunque en varias ocasiones han participado otros partidos, el ciudadano tenía que escoger entre dos opciones.

Fueron comunes las coaliciones o alianzas. Los partidos pequeños se juntaron ya sea con el PAN o con el PRI.

En la boleta podrían aparecer más pero la gran mayoría de los electores sabía que en realidad eran dos los que realmente tenían posibilidades de ganar.

Los partidos recurrían a los militantes y a los simpatizantes. Lo que llaman en el argot, el voto duro, aquée que les es fiel.

Pero en muchos casos los votantes no sufragaron a favor de algún partido o candidato, sino en contra de lo que consideraban la peor opción.

En el proceso del próximo domingo tanto el PRI como el PAN llegan con gran desprestigio.

Pero hoy con la proliferación de nuevos partidos las alternativas de voto crecieron.

Los comicios locales de hace tres años en que se eligió al actual presidente municipal plantearon por primera vez un escenario similar al que se vive en este proceso.

La euforia que llevó a la presidencia de la república a Andrés Manuel López Obrador con un apabullante triunfo en la república parece dar una ventaja a los candidatos de MORENA en el estado.

Sin embargo se percibe un alto grado de inconformidad con el rumbo que la selección interna de ese partido ocasionó y afuera muchos ciudadanos consideran que el ese partido no representa los verdaderos ideales del presidente.

Hay indicios de que hay un número importante de indecisos en parte porque ven demasiadas opciones.

Los no militantes consideran que para quienes el partido de mayor crecimiento, MORENA, no representa una alternativa confiable las alternativas no les convencen lo que dificulta seleccionar un candidato o partido que concentre a la oposición claramente.

Para los acostumbrados al bipartidismo eso hace mucho más difícil la elección.

