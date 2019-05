FRANCISCO ROMERO EL CUARTO PERIODISTA ASESINADO CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Por Comunicado de prensa.

Ciudad de México, jueves 17 de mayo de 2019.

El día de hoy, el periodista Francisco Romero fue asesinado con arma de fuego por personas desconocidas en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Romero dirigía el medio digital Ocurrió Aquí, el cual publicaba por medio de una página en Facebook coberturas sobre sucesos policiacos, principalmente. El periodista era conocido por sus publicaciones críticas de la gestión de la actual presidenta municipal, Laura Beristáin.

El “Ñaca Ñaca”; como era conocido en el gremio periodístico, fue colaborador del medio Semanario Playa News hasta el asesinato de su director, Rubén Pat, el 24 de julio del año pasado, en el mismo municipio. Fue entonces cuando decidió fundar Ocurrió Aquí.

De acuerdo con información obtenida por ARTICLE 19, el cuerpo de Romero fue encontrado junto a su motocicleta la madrugada de hoy en el estacionamiento de un bar, a tres cuadras de la base de la Policía Estatal en Solidaridad.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del estado de Quintana Roo confirmó que “tuvo conocimiento (…) del hallazgo del cuerpo (…) en la calle 25 Sur entre 110 y Arco Vial en la colonia Forjadores”, por lo que inició una carpeta de investigación por el homicidio del periodista.

De acuerdo con una fuente confidencial –cuya identidad se omite por razones de seguridad–, Romero recibió una llamada telefónica a las 2:00 hrs. y media hora después salió de su domicilio, probablemente para encontrarse con la persona que le llamó.

Previamente, ARTICLE 19 documentó en este año al menos 5 agresiones en contra de Romero, vinculadas con su labor periodística. La primera se registró el 7 de marzo, cuando fue detenido arbitrariamente por policías municipales mientras cubría un accidente de tránsito y, posteriormente, amenazado por una funcionaria de la misma corporación.

En entrevista, Romero comentó en su momento a ARTICLE 19 que la detención fue ordenada por la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristáin, así como por un comandante de la policía municipal conocido como “El Oso”, ya que luego de ser trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, él le dijo: “¿Ya ves? Y eso que no te metimos una putiza. No nos debes echar mierda a mí ni a la jefa (sic)”.

Después de permanecer detenido durante dos horas, aproximadamente, fue llevado con una funcionaria de la misma corporación, quien le dijo: “La licenciada Laura Beristáin te mandó a soltar. Pero que ya te calmes y te quedes tranquilo”.

Luego, el 11 de abril, alrededor de las 17:30 hrs., el periodista fue privado de la libertad por 3 sujetos desconocidos. En su relato, Romero dijo a ARTICLE 19 que cuando cubría un accidente de tránsito fue interceptado por un sujeto armado que lo obligó subir a una camioneta blanca, en cuyo interior se encontraban otros dos sujetos.

El periodista relató que al subir inmediatamente fue vendado de los ojos, atado de manos y sometido boca abajo. En el trayecto fue golpeado en múltiples ocasiones, hasta perder el conocimiento.

“Me soltaron como a las 3 de la mañana, en una colonia llamada IMSS. Perdí la noción del tiempo y de la ubicación. Sólo recuerdo que cuando me soltaron, uno de los sujetos me dijo: ‘Esto te pasa por andar con tus mamadas, para que aprendas a no hacer pendejadas (sic)’, y luego me empujaron de la camioneta”, relató Romero.

En virtud de estos hechos, el 12 de abril, Francisco Romero interpuso una denuncia ante la Fiscalía estatal y difundió un video donde hacía responsable a Laura Beristáin por lo que pudiera ocurrirle. Además, ARTICLE 19 tuvo contacto con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), el cual una semana después le otorgó como medidas de protección un botón de asistencia y dos escoltas.

