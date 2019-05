JUEZ CONSIDERA QUE HAY INDICIOS DE QUE MARIANO (N) ES RESPONSABLE DE EXTORSiÓN

El administrador de “Tijuana sin censura” seguirá preso al menos otros dos meses.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 14 de mayo de 2019.

A Mariano (N) su abogado le recomendó que no hablara en la audiencia para determinar si se le vinculaba a proceso.

Al inicio de la audiencia Roberto Salazar Limón, abogado de oficio, notificó al juez que ya le había informado a su representado que lo que dijera podría ser usado en su contra.

Pero el acusado de extorsión agravada insistió en hacer uso de la voz.

Dijo que no era extorsionador. Que los pagos que recibió eran una donación porque a la persona que hoy lo acusa, le gustaba su trabajo en “Tijuana sin censura”.

“Se está afectando mi dignidad” comentó el imputado tras de lo cual agregó le parecía injusto que le mantuvieran preso.

“Soy padre de familia , tengo esposa, tengo madre”

Igual que hizo en la audiencia del viernes pasado pidió que le ayudaran.

“Si usted me fija una fianza o me modifica las medidas cautelares me ayudaría” le dijo al juez Francisco Alberto Molina Hernández

Sin embargo ninguno de sus planteamientos fue suficiente para que le permitieran iniciar su proceso en libertad.

El juez determinó que había indicios suficientes para pensar que tiene responsabilidad en los actos de los que se le acusa y que ni él ni su abogado aportaron elementos verosímiles en sentido contrario.

Además hizo mención que si bien dijo que los pagos eran una donación y no producto de una extorsión, reconoció que había recibido las cantidades señaladas por la fiscalía.

En su alocución Mariano (N) dijo que si lo mantenían preso no podía defenderse.

El magistrado le recordó que a pesar de la prisión preventiva él puede defenderse directamente o mediante su abogado.

“Este auto no considera su responsabilidad” comentó el juez.

Esta segunda audiencia se realizó a petición de la defensa pues en la anterior solicitó la ampliación del plazo para aportar pruebas contra los señalamientos de que es objeto por el fiscal, antes de vincularlo a proceso.

Desde la audiencia previa, el defensor del imputado que dirige también una cuenta de Facebook bajo el nombre de “Tijuana sin censura” había expresado que le parecía demasiado gravosa la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por el Ministerio Público en la persona de José Rivera Arellano, quien estuvo asistido por Miguel Gaxiola Rodríguez y Alejando Figueroa Bojorquez.

En la comparecencia realizada el martes que inició alrededor de la 1.30 y que se extendió pasadas las 3 de la tarde, la fiscalía pidió tres meses para la investigación complementaria contra Mariano (N) quien previamente había dicho que tenía “un medio de comunicación”.

La defensa se inconformó y el juez concedió solo dos meses que vencerían el 15 de julio.

Aunque la ley permite una ampliación, Molina Hernández determinó que no podría exceder de seis meses pero recordó que puede ser menor si se acuerda entre las partes una terminación anticipada.

De esta forma el imputado continuará preso mientras se le procesa por presuntamente extorsionar a un empresario utilizando una nota falsa, una fotografía manipulada y las amenazas de que si dejaban de pagar reanudarían una campaña difamatoria contra su victima, su familia y su empresa.

Santiago Correa Collado el presunto co-participe y quien habría coordinado la extorsión ademas de cobrar 20 mil dólares se encuentra prófugo de la justicia pues él si logró revertir la prisión preventiva, ante otra juez.

