FESTIVAL DE LIBROS EN ESPAÑOL EN LOS ÁNGELES

Foto: Suministrada por los organizadores.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, jueves 11 de abril de 2019.

Este fin de semana se realiza el festival los libros en que organiza el diario Los Ángeles Times en las instalaciones de la Universidad del Sur de California.

TIjuanapress. com platicó con Alejandro Maciel, de Los Ángeles Times en Español sobre este evento gratuito y la participación de reconocidos autores de habla hispana.

En este enlace puede consultarse la agenda en inglés (for English speakers) sobre esta fiesta de la literatura que arranca el sábado a las 10 de la mañana. Y aqui en español en la página del LATIMES

Agregamos el comunicado de prensa emitido por los organizadores.

Este 13 y 14 de abril llega una vez más el Festival de Libros de Los Angeles Times y como siempre, tiene una de las programaciones culturales más completas de todo el país.

Desde 1996, el Festival de Libros de Los Angeles Times es uno de los más importantes no sólo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, dada la cantidad de escritores, poetas, artistas, directores de cine, músicos y autores emergentes que logra reunir durante sus dos días de actividades a las cuales asistieron unas 150 mil personas en 2018.

Y no podría haber un marco más adecuado para un evento de esta naturaleza que las instalaciones de la Universidad del Sur de California. En esa fecha, prácticamente todo el campus universitario se ve inundado de un público ávido de lectura y novedades culturales.

“Queremos que la comunidad latina de Los Ángeles y del sur de California en general pueda escuchar, de primera mano, a autores que han hecho noticia en su país y que se han convertido en verdaderos analistas de temas que interesan a los latinos de ambos lados de la frontera”, dijo Roaldo Moran, director general de Hoy Los Angeles y Los Angeles Times en Español.

Sin barreras de idioma

El Festival tiene una sección dedicada a todas aquellas personas bilingües o hispanoparlantes que prefieren el idioma español.

En esta sección a cargo de Los Angeles Times en Español y Hoy Los Angeles, se abre un espacio para numerosos escritores, poetas, periodistas, cineastas y conferencistas que se han ganado el respeto y el reconocimiento de la comunidad latina.

“Tal vez uno de los aspectos más importantes de este festival, es la posibilidad de abrir espacios gratuitos a los autores locales”, dijo Alejandro Maciel, director editorial de Hoy Los Angeles y Los Angeles Times en Español. “Hay un gran talento en toda la región y es importante apoyar y promover a estos autores”, agregó Maciel.

Entre los invitados se encuentra Lydia Cacho. Ella ha escrito 14 libros que van desde poesía hasta ficción, además de un manual para prevenir el abuso de menores, ensayos sobre temas de amor y género, y los best sellers internacionales sobre tráfico sexual, esclavitud y pornografía infantil.

También estará la escritora y periodista Anabel Hernández. Por sus trabajos de investigación Hernández recibió numerosas amenazas de muerte que la obligaron a abandonar México. Ha publicado La familia presidencial; Fin de Fiesta en los Pinos; Los cómplices del presidente; Los señores del narco; México en Llamas: el legado de Calderón y La verdadera noche de Iguala: La historia que el gobierno trató de ocultar, en el que aborda la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Gregorio Luke ofrecerá la conferencia “Los escritores latinoamericanos que han ganado el Premio Nobel de Literatura”.

Naibe Teynoso hará una lectura del libro Be Bold, Be Brave!, Fernando del Rincón entrevistará en vivo a Reyna Grande sobre la lucha diaria que enfrentan los Dreamers, Rosie Rivera, Paty Rodríguez y Ariana Stein fundadoras de Little Libros, además del Panel Aboga por tus hijos con Samiel Guirguis Abby Tanori, Giovanna Healy y Tim Adams; la actriz Dasia Arcaráz compartirá su historia Aquí Nadie se Rinde, además la pediatra Gladys Félix explicará la importancia, desde un punto de vista científico, de estimular la lectura desde la temprana infancia.

Festival de Libros de Los Angeles Times en Español

Universidad del Sur de California campus Los Angeles

Sábado 13 de abril de 10:00 a 18:00 horas

Domingo 14 de abril de 10:00 a 17:00 horas

