TRUMP PROMOCIONA NUEVO MURO EN LA FRONTERA

Foto: Twitter / Dan Scavino Jr.

Dice dar plazo a México antes de cerrar la frontera.

Por Servicios Voz de América.

Calexico, California.

El presidente Donald Trump prometió el viernes aproximadamente 450 millas (725 km) de un nuevo “muro”, a lo largo de la frontera sur de EE. UU., durante su visita a Calexico, California y agregó que el país “está lleno”

Tras anunciar una sanción a México por causar, según él, una crisis de inmigración indocumentada y narcotráfico, se reunió con miembros de la patrulla fronteriza de Estados Unidos e hizo su recorrido por las barreras recién construidas.

“Así que detrás de nosotros está el muro. Ese es el nuevo muro. Hemos hecho mucho y estamos haciendo mucho más. Lo ves por aquí”, dijo Trump. “Esto es solo un protector de concreto (…) Es mejor y mucho más efectivo que el muro anterior”.

Gloria Chávez, jefa de la Patrulla Fronteriza señaló que en tan solo dos millas, las entradas ilegales se han reducido en un 75%, pero según Trump el porcentaje podría aumentar 100%, si continúa la construcción.

“Bueno, lo haremos, y tenemos alrededor de 11 millas, señor presidente. Gracias por eso. La construcción comienza con este tipo de muro en junio de este año ”.

El teniente general Todd Semonite, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. dijo que para fines del próximo año -justo después de la elección presidencial de noviembre de 2020- se completarán cerca de 450 millas (725 km) de nueva barrera: “Eso es probablemente alrededor de $ 8 mil millones de dólares, en un total de aproximadamente 33 proyectos diferentes”.

Según Reuters, los funcionarios fronterizos han dicho que necesitan 722 millas (1,162 km) de barreras nuevas o de reemplazo.

Durante la visita, Trump también agradeció al gobierno mexicano y a su presidente por su apoyo: “Él realmente ha estado haciendo el trabajo. Él también está ayudando a México. No solo económicamente, y no solo porque no me veré forzado a cerrarla ni a imponer aranceles. Pero él realmente está ayudando a México. Está haciendo una gran cosa por su país, y quiero agradecerle, a través de su cámara, quiero agradecerle”.

También señaló que algunas de las personas de asilo son miembros de pandillas y no tienen miedo a nada.

Nuevo muro

La Casa Blanca dice que el tramo de poco más de tres kilómetros (dos millas) de muro que Donald Trump visitaba el viernes es la primera sección del cerco que piensa erigir en la frontera con México.

En realidad, la estructura, que tiene una placa con los nombres del presidente y de los líderes de inmigración y seguridad nacional, es un viejo proyecto de renovación de una barrera ya existente.

Es uno de un puñado de proyectos por el valor de 1.000 millones de dólares para reemplazar algunos muros y construir otros desde cero.

Trump presenta la construcción de muros, una de sus principales promesas de la campaña que lo llevó a la presidencia, como la solución el creciente flujo de familias que cruzan la frontera.

Lea también: Trump da un año a México para contener flujo migratorio, amenaza con aranceles.

La frontera con México tiene casi 3.600 kilómetros (2.000 millas) y hay distintos tipos de barreras a lo largo de poco más de 1.000 kilómetros (650 millas), incluidos obstáculos bajos para impedir el paso de vehículos y cercos altos, de acero, que a veces llegan a 10 metros (30 pies). La mayoría de estas barreras fueron construidas durante el gobierno de George W. Bush y han sido mantenidas y modernizadas a lo largo de varios gobiernos.

Por ahora, no se ha completado ningún muro nuevo. Su gobierno solo ha reemplazado barreras ya existentes, incluida la que visitaba el viernes. La construcción de ese pequeño tramo costó unos 18 millones de dólares. Comenzó en febrero del 2018 y fue completado en octubre. Los planes para reemplazarlo datan del 2009, durante la gestión de Barack Obama.

​

¿Y la emergencia nacional?

Trump paralizó el gobierno por más de un mes -la paralización más larga de la historia del país- y luego declaró una emergencia nacional para poder conseguir miles de millones de dólares para los muros. El Congreso dejó sin efecto la declaración de emergencia, pero Trump vetó esa medida.

Varias organizaciones radicaron demandas en torno a la declaración y la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi dijo el jueves que los demócratas también planeaban demandar para impedir que Trump se “robase” dinero de programas federales, desviándolo hacia el muro.

El dinero de la emergencia nacional todavía no fue usado en parte porque el gobierno tiene que gastar primero los fondos ya existentes para el muro. Una demanda podría descarrilar todo el proyecto.

De todos modos, hay varias iniciativas para construir barreras que siguen en marcha.

El mes pasado el Departamento de Seguridad Nacional pidió al Departamento de Defensa que construyese 91 kilómetros (57 millas) de cercos cerca de Yuma (Arizona) y El Paso (Texas), donde se han registrado grandes aumentos en la cantidad de cruces ilegales, sobre todo de familias enteras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con gravar aranceles a los autos que vienen de México si su vecino no continúa ayudando a Washington a lidiar con el flujo de inmigrantes en la frontera sur.

Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que impondría aranceles a los automóviles o cerraría la frontera, pero que podría comenzar con los impuestos aduaneros. El mandatario agregó que le daría a México un año para tratar de detener el flujo de drogas antes de establecer los aranceles.

“Vamos a darles un año de advertencia y las drogas no paran o no se reducen considerablemente, impondremos aranceles a México y a productos, especialmente (a los) vehículos”, dijo Trump.

El mandatario reconoció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está tomando medidas para contener el influjo migratorio, pero insistió en que debe hacer más.

“Están sucediendo muchas cosas buenas con México. México entiende que vamos a cerrar la frontera o voy a imponer aranceles a los autos”, sostuvo el republicano, quien agregó que “probablemente comenzaría con los aranceles, eso sería un incentivo muy poderoso”.

Trump advirtió hace días que cerraría la frontera con México esta semana a menos que su vecino del sur tomara medidas para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales.

El jueves, Trump sostuvo que la cobertura de la prensa en los últimos días ha llevado a México a tomar medidas para frenar el flujo de inmigrantes y aliviar la presión en los puntos de entrada de Estados Unidos.

Exportadores mexicanos dijeron esta semana que estudian el envío de sus productos a Estados Unidos por aire para evitar una fila de camiones de varios kilómetros en la frontera.

Pelosi plantea demanda para bloquear financiamiento del muro

Entretanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos quiere presentar una demanda para bloquear las transferencias de dinero decretadas por el presidente Donald Trump para financiar un muro en la frontera con México, dijo el jueves la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El mandatario republicano declaró emergencia nacional para conseguir el dinero que el Congreso le había negado para el muro.

“La medida del presidente viola claramente la Cláusula de Apropiaciones al robar de los fondos asignados, una acción que no fue autorizada por la autoridad constitucional o legal”, dijo en un comunicado Pelosi, la principal demócrata en la Cámara.

Anuncios

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado