PIDEN NO EXPULSAR A JULIAN ASSANGE

De la embajada ecuatoriana.

Por Noticias ONU.

Nueva York, sábado 6 de abril de 2019.

El relator especial* de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, ha pedido al Gobierno de Ecuador que no expulse a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, de su embajada en Londres ni suspenda su asilo político.

“Si Assange es expulsado de la Embajada de Ecuador, es probable que sea arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos“, dijo el experto de la ONU. “Tal respuesta podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluida su libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El relator está preparando una solicitud formal a los Gobiernos de Ecuador y el Reino Unido para visitar a Assange y reunirse con las autoridades de ambos Estados y poder evaluar la situación.

WikiLeaks tuiteó desde su cuenta de Twitter “Alerta: una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano le dijo a @WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en “horas o días” usando el escándalo de #INapapers como un pretexto, y que ya tiene un acuerdo con el Reino Unido para su arresto”.

Julian Assange reside en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 cuando se le concedió el asilo como parte de una oferta para evitar la extradición a Suecia, donde enfrentaba denuncias de agresión sexual. Suecia cerró esa causa por la imposibilidad de llevarlo a juicio, pero Assange también teme ser extraditado a Estados Unidos por publicar miles de documentos militares clasificados y de telegramas diplomáticos.

La cancillería ecuatoriana ha asegurado que no responderá “ni a hipótesis ni a conjeturas que no cuentan con un respaldo documental”. Según informaciones de prensa, este martes, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, dijo a medios locales que Assange ha violado repetidamente el protocolo en la embajada. “Varias veces, el Sr. Assange ha violado el acuerdo que alcanzamos con él y sus abogados”, aseguró, pero añadió que cualquier acuerdo para que abandone la embajada tiene como requisito “que no corra peligro su vida”.

El Secretario de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha dicho que “Assange puede abandonar la embajada cuando quiera” y esperan “que la situación se resuelva lo antes posible”

“La extradición sin garantías viola el derecho internacional”

El relator de la ONU ha pedido al Gobierno de Reino Unido que, si Assange quedara bajo su jurisdicción, no lo expulse, devuelva o extradite a Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción, hasta que se determine su derecho de asilo “en un procedimiento transparente e imparcial que otorga todo el proceso debido y garantías de juicio justo, incluido el derecho de apelación”.

El experto asegura que ha recibido información de que está “en riesgo de vulnerabilidad extrema” y su salud, en grave deterioro. Las autoridades ecuatorianas, dice, deben continuar brindándole, en la medida de lo posible, “condiciones de vida y el acceso a atención médica adecuados”.

“La extradición sin garantías de debido proceso, incluida una evaluación individual del riesgo y medidas de protección adecuadas, viola el derecho internacional”, dice Melzer, “en particular si el Estado de destino aplica la pena de muerte y no ha revelado los cargos penales contra la persona interesada”. En tales casos, explica, el principio legal internacional de “no devolución” (non refoulement) es absoluto, “independientemente de las consideraciones de seguridad nacional, conveniencia política o cualquier otra consideración similar”.

Caso INA Papers

En otro comunicado, el relator especial* sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci, dijo que planea reunirse con Assange el 25 de abril después de haber recibido garantías del Gobierno de Ecuador de que facilitará su visita a la embajada en Londres.

Cannataci dice que la reunión ayudará a determinar “si ‘a primera vista’ existe un caso de violación de privacidad que justifique una investigación. El relator ha pedido más información al Gobierno de Ecuador tras la queja del presidente Lenin Moreno de que se ha violado su privacidad por la publicación de datos personales obtenidos de forma ilegal en una web relacionada con el escándalo conocido como “INA Papers”, en relación con la adquisición de bienes con varias empresas ‘offshore’.

* Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.

