LLEVA IMAC TALLER LITERARIO A RECLUSOS

Por Comunicado de prensa.

Instituto de arte y cultura municipal.

Tijuana, viernes 25 de enero de 2019.

Vivencias, relatos cortos, poemas y hasta letras de canciones fueron parte del trabajo de escritura realizado por 101 internos del Centro de Reinserción Social de Tijuana dentro del taller literario Construyendo significados.

Organizado por el IMAC Tijuana en colaboración con el Cereso Tijuana, el taller fue impartido a 72 hombres y 29 mujeres entre noviembre y diciembre de 2018 por la escritora y académica María Luisa Ruiz Arriola.

La clausura oficial se realizó el martes 22 de enero en las instalaciones del centro penitenciario con la lectura y análisis de algunos textos por parte de autoridades del IMAC quienes dialogaron con los internos y entregaron constancia del taller.

“Espero que practiquen la escritura constantemente porque es una herramienta útil no sólo para contar historias, sino para el aspecto práctico de la vida”, indicó Haydé Zavala Leyva, directora del IMAC, durante el encuentro.

La titular del IMAC, agradeció las facilidades otorgadas por los directivos del Centro de Reinserción Social de La Mesa y reconoció el trabajo realizado por la escritora y docente María Luisa Ruiz.

“A mí me ayudó desde el principio por las situaciones mentales y emocionales que traemos, a veces no podemos sacarlas entre compañeras y llegas al momento donde todas aquí en el taller están fluyendo en el mismo sentimiento”, indicó una de las participantes.

Muchas veces empezar a escribir hace que los sentimientos fluyan, eso te sirve para sacarlos, para no contaminarte, deshacerte de ellos y soltarlo, comentó otra de las internas durante la clausura.

Lo que conseguimos es que encuentren esa libertad que a muchos nos hace falta también acá afuera, la libertad de pensamiento, libertad de decidir las emociones que quieren marcarlos o las que los pueden ayudar a navegar, subrayó la tallerista.

Construyendo significados contribuyó a que aprendan a vivir en donde están, con las consecuencias que les representa el hecho de estar ahí, y también que sean multiplicadores de escritura con sus compañeros o familia.

María Luisa Ruiz Arriola, es escritora y académica, ganadora en 2004 del Premio Estatal de Literatura en Baja California, con la novela De mi hombro a tus manos.

Es autora de las obras Existir transparente, que consta de una colección de narrativas filosóficas y de la colección de narrativas cortas titulada No veo, no siento, no soy, así como de su último libro de novela titulado Cara de estrella.

Anuncios

Share this: Compartir

Facebook

Twitter



Me gusta: Me gusta Cargando... Relacionado