LA SITUACIÓN EN YEMEN, NO ESTÁ AL BORDE DE LA CATÁSTROFE. ES UNA CATÁSTROFE

Foto: PMA/Marco Frattini.

Por Noticias ONU.

Nueva York, lunes 19 de noviembre de 2018.

“Creo que estamos cerca de resolver las cuestiones preparatorias para que esto ocurra”, manifestó David Griffiths durante un encuentro del Órgano de Seguridad sobre la actual situación en Yemen al que también asistió el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock.

“Este es un momento crucial para Yemen. He recibido garantías firmes de los dirigentes de los partidos yemeníes que están decididos a asistir. Creo que son auténticas y espero que así lo sean”, dijo.

Griffiths explicó que durante los dos últimos meses ha estado recabando apoyo de las partes para lograr una versión actualizada del marco para las negociaciones, del cual informo al Consejo de Seguridad el pasado mes de junio.

“Tras escuchar atentamente a las partes en los últimos meses, confío que el marco se ajuste tanto a las exigencias de este Consejo como a las nuevas realidades del conflicto en el Yemen”, señaló.

El Marco establece los principios y parámetros para las negociaciones yemeníes inclusivas dirigidas por la ONU con el objetivo de poner fin a la guerra y reiniciar un proceso de transición política. Incluye un conjunto de disposiciones políticas y de seguridad provisionales, incluidos los mecanismos, la secuencia y las garantías de aplicación.

Disminuir las hostilidades, el primer punto clave

La puesta en funcionamiento de la mayor operación humanitaria a nivel mundial por parte de la ONU y sus aliados, que llega a casi 8 millones de yemeníes cada mes en todo el país, junto a las medidas tomadas por los Estados miembros y otras partes interesadas han sido las dos principales razones por las cuales Yemen ha evitado la hambruna hasta el momento.

Esta fue la fórmula que diagnóstico el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, que, a su vez, advirtió sobre la hambruna masiva y la grave inseguridad alimentaria a la que se en enfrenta el país.

Por este motivo, pidió el apoyo del Consejo en una serie de puntos básicosque de conseguirse totalmente “evitarán que millones de yemeníes sufran una catástrofe totalmente evitable”.

En primer lugar, manifestó la necesidad de que las partes acuerden cesar las hostilidades.

“En los últimos dos días, hemos visto una grata disminución, y lo que parece ser al menos una pausa en los combates en Hodeida. Pero lo que necesitamos saber es si esta calma va a ser sostenida”.

A continuación, destacó que, para evitar la hambruna, es básico que funcionen todos los puertos, especialmente los de Hodeida y Saleef donde entran la mayoría de los alimentos entran en el país, y eliminar los obstáculos a las importaciones o a la distribución interna de bienes esenciales.

Las partes en el conflicto deben evitar dañar o cortar el acceso a la infraestructura de apoyo, añadió.

El tercer aspecto que abordó fue el apoyo a la economía yemení mediante la inyección de divisas y el pago de salarios y pensiones. Estas servirán para aumentar la capacidad de la población para comprar alimentos y otros bienes esenciales, y apoyar a los comerciantes para que mantengan el flujo de las importaciones comerciales.

Lowcock calificó de positiva la aportación de 200 millones de dólares por parte de Arabia Saudita que sirvió para fortalecer la divisa yemení en relación con la estadounidense, pasando de pagarse 800 riales por dólar a 675.

Sin embargo, recordó “que el tipo de cambio antes de que el conflicto se intensificara hace cuatro años era de 215 rial por dólar. Por lo tanto, la compra de un dólar sigue costando más del triple de lo que costaba antes de que las hostilidades aumentaran. Sólo en el último año, el rial ha perdido casi el 50% de su valor”.

Por último, pidió un aumento de las cantidades y el apoyo a la ayuda humanitaria para el año que viene -“anunciaré la cantidad exacta en breve”- y la colaboración de las partes enfrentadas con el enviado especial del Secretario General para Yemen, Martin Griffiths.

Yemen necesita 200 millones de dólares mensuales

La seguridad alimentaria y las condiciones económicas en Yemen continúan deteriorándose y agravarán la crisis humanitaria si no mejora la situación económica en el país, advirtió este viernes el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos en una conferencia de prensa en Nueva York.

“Si no inyectamos inmediatamente liquidez a la economía, no creo que sea suficiente el apoyo humanitario para poder hacer frente al colapso que está teniendo lugar. Esta situación no está al borde de una catástrofe, es una catástrofe que sucede mientras estamos hablando”, remarcó David Beasley tras su viaje al país árabe.

Beasley calificó la situación en Yemen como una “tormenta perfecta” donde se juntan el colapso del rial yemení, con los precios de los alimentos por las nubes, la falta de trabajos que implica la falta de dinero en efectivo y los ocho millones de personas que han perdido su sustento.

Estabilizar el colapso económico del país requiere una inyección de unos 200 millones de dólares mensuales, según las estimaciones del director ejecutivo del PMA.

Otro de los aspectos fundamentales que necesita el país es permitir mayor acceso para entregar ayuda humanitaria en diferentes localizaciones: “tenemos problemas sobre el terreno con los hutíes en términos de acceso”, señaló.

Además, dijo que están pendientes de la aprobación de 20 visas, “una situación crítica cuando se alimenta a 8 millones de personas. Has de tener a tu equipo en el terreno. No puedes poner a cualquier persona”, resaltó.

Hodeida es una “ciudad fantasma”

Durante su visita, Beasley destacó que ciertas partes de la ciudad puerto de Hodeida parecían una “ciudad fantasma”.

“No había personas. Es como si fuera una película escalofriante donde una ciudad ha quedado completamente desierta. Solo vi a perros paseando por las calles”

Explicó que en las áreas controladas por los hutíes dentro de la ciudad, el PMA entrega a los civiles comida suficiente para un mes de duración, “de este modo solo han de venir a vernos una solo vez y solamente ponen sus vidas en riesgo esa vez”.

ACNUR lamenta la muerte de nueve civiles

Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados lamentó la muerte de nueve civiles a principios de esta semana en el distrito de Al Garrahi, en la provincia de Hodeida cuando trataban de abandonar la zona donde se hallaban en búsqueda de un lugar más seguro.

ACNUR reiteró su preocupación por la suerte de los civiles en Yemen e instó a todas las partes a prestar protección a la población afectada por el conflicto.

