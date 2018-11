NO DEBEN PREOCUPARSE POR LAS CARAVANAS: INVESTIGADOR

“Van a continuar” dice académico del COLEF.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, domingo 4 de noviembre de 2018.

Estudiosos del fenómeno migratorio ya preveían la posibilidad de que las caravanas de migrantes continuaran y que sus integrantes aumentaran en número.

El tema fue revisado en varios foros realizados tras el arribo de un gran número de haitianos y de otras caravanas que llegaron anteriormente.

Rodolfo Cruz Piñeiro director del departamento de estudios de población del Colegio de la Frontera Norte comentó en entrevista con Tijuanapress.com que algunos academicos pronosticaron un incremento en la cantidad de gente que se sumaría a estas caravanas.

“Se anticipaba de que hubiese un momento como el que estamos viviendo” dijo quien también dirige la revista de migraciones internacionales en el centro fronterizo de estudios .

“De que empezaran a salir, no 10, no 15, no 20 sino mil, dos mil o tres mil personas de golpe”

Varias personas han mostrado su preocupación o enojo ante el ingreso de estos grupos a México.

“Ahora nosotros los mexicanos les pedimos que sigan caminando pero de regreso a sus casas en sus países!!! (sic), escribió un cibernauta que se identificó como Tony Ávalos mediante un comentario en nuestra página de YouTube al ver un video de las mujeres de la caravana que con sus niños en brazos pedían ayuda para continuar rumbo a Estados Unidos.

Otros reclaman que la ayuda que se da a los integrantes de la caravana debería destinarse a la población mexicana, especialmente a los indígenas.

“No ha (sic) gente que entró al país de una manera violenta y desordenada, solamente van a venir a crear más caós, si de por si ahorita (sic )está super jodido el estado con primer lugar en homicidios y sobretodo Tijuana” dice otro mensaje dejado hace una semana.

” Es muy alarmista” comentó el Dr. Cruz Piñeiro cuando se le cuestionó por expresiones como esta.

Pero hay casos mucho más extremos de gente que cree y difunde teorias de una conspiración como origen de las caravanas.

Ademas de la que se originó en San Pedro Sula, Honduras se han organizado nuevos grupos incluso una de El Salvador.

En redes sociales hay videos de gente que culpa a partidos políticos mexicanos y sus seguidores de organizar la caravana como una forma de desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tomará posesión el 1 de diciembre.

También hay versiones que suponen que grupos norteamericanos subsidian a las caravanas para tratar de favorecer al partido republicano de Estados Unidos que se juega el predominio que tiene actualmente en el congreso de su país, en el la elección del martes 6 de noviembre.

El Comisionado de Aduanas y Protección fronteriza Kevin McAleenan dijo en conferencia de prensa la semana pasada que los migrantes de la caravana pagaban 7 mil dólares por que les llevaran a la frontera con Estados Unidos.

El investigador del COLEF no cree que los traficantes tengan la capacidad para movilizar a un grupo tan numeroso.

“Se agrupan de esa manera para tener mayor seguridad” declaró Cruz Piñeiro al añadir que ellos mismos buscan una alternativa ante las condiciones de extrema pobreza, marginación y violencia en que viven en sus países.

“Creo que no hay mucho de que preocuparse de que estén llegando estas caravanas”

